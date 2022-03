Madre de Danna Sugey se entera por redes sociales de vinculación de presunto asesino de su hija

Tijuana, BC.- “Siento un golpe en el alma, a mí nadie me dijo nada. Yo me enteré por las noticias, me la mandaron”, así describió la mañana de este miércoles Sugey Dávalos, madre de Danna Sugey Salgado al enterarse de la presunta vinculación a proceso de uno de los asesinos de la joven en el año 2020.

Indignación es la palabra de Sugey utilizó al tener que lidiar no solamente con la muerte de su hija, sino también con los comentarios de personas que continúan agrediendo a la familia.

“La Fiscalía le informa a los medios primero y a mí no me ha dicho nada, mientras no me avisen a mí los de homicidios, para mí no es oficial', afirmó Sugey Dávalos.

Acoso a la familia de Danna Sugey

“Las personas juzgan sin saber, y estoy muerta en vida, mi familia está rota, tratamos de mantenernos, pero hay días en los que no aguantamos y las personas hablan sin saber”, agregó.

“Quisiera que me regresaran su cadenita de quince años, esa la tienen como evidencia, pero la quiero conmigo cuando todo esto termine, mi niña no se la quitaba, es un pedacito de ella”, declaró.

La familia Salgado Dávalos teme a las represalias que pueda haber ante la noticia, pues anteriormente fueron víctimas de acoso y recibieron amenazas incluso de muerte, por lo que no darán entrevistas hasta que la Fiscalía se comunique directamente con ellos y su abogado les asegure que no corren ni un riesgo.

Mujeres desaparecidas

El nombre de Danna Sugey es uno de los que no se olvidan en el rostro de muchas mujeres que continúan desaparecidas.

La historia de la joven de 21 años que salió el 30 de marzo de 2020 a entregar ropa que había vendido por Facebook, pero nunca regresó, le dio la vuelta al mundo, desde entonces su familia la buscaba por todas partes.

Danna vivía con su esposo, hijo y abuelos en el fraccionamiento Ke Casas en Tijuana.

La historia de Danna Sugey

Después de meses de pesquisas el cuerpo sin vida de la joven fue encontrado el 10 de diciembre de 2020.

Este miércoles, la Fiscalía General del Estado emitió un boletín donde se informó que se había logrado auto de vinculación a proceso penal contra Cristian “N”, “El güerito”, por el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de una mujer en marzo de 2020, en Tijuana.

En la carpeta de investigación se asentó que alrededor de las 14:00 horas, del 30 de marzo de 2020, el imputado y cinco hombres más privaron de su libertad a la víctima afuera del mercado Ley, localizado en el fraccionamiento Los Valles, delegación Natura.