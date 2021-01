Madre confiesa en cartas asesinato de sus dos hijos

Tijuana.- “Yo fui la única que planeó esto; te dije que yo no me imaginaba una vida sin ti”, escribió Zaira Viridiana “N” en la carta que dedicó a su esposo tras estrangular a sus dos hijos el 2 de enero.

Zaira Viridiana “N”, de 33 años, presunta responsable del asesinato de sus dos hijos, Alejandro Said, de nueve años, y Naara Melissa, de cuatro, sostuvo su primera audiencia por el delito de homicidio calificado agravado por razón de parentesco.

En la audiencia, que se celebró de forma virtual, el agente del Ministerio Público dio lectura a la carta que Zaira Viridiana dejó a su esposo, Miguel Antonio, antes de intentar quitarse la vida.

En dicho escrito, la madre se responsabilizó por la muerte de los niños y pidió a Miguel Antonio cremarlos.

“Sé que esto es lo peor que he hecho en toda mi vida, no hay una justificación razonable, fue cruel lo que le hice a mis hijos, la única culpable aquí soy yo, no le tengas coraje a nadie más, yo fui la única que planeo esto; te dije que yo no imaginaba una vida sin ti.

"Se que fue egoísta y cruel lo que le hice a los niños, pero son mis hijos y los necesitaba conmigo; a mis hijos cremalos y a mi me puedes tirar a la basura”, escribió.

En una segunda carta dedicada a su madre, Zaira Viridiana aseguró que ella fue la única responsable de la muerte de los niños y que fue su decisión.

“Esto no es culpa de nadie solo mía fui, yo quien tomo (sic) está decisión, solo yo, así es que no busques culpables, tú sabes que Miguel era buen esposo y buen padre; la única culpable soy yo y no puedo justificar porque me lleve a mis hijos, solo te puedo decir que los quería conmigo para siempre”, se leyó en la audiencia.

