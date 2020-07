Madre busca a su hija desaparecida en el bulevar Casablanca 

Tijuana, BC.- Claudia Domínguez desde hace siete meses busca a su hija Anagisel Castañeda Domínguez que presuntamente desapareció de manera forzada en el Bulevar Casablanca, en Tijuana.

Relató que la última vez que supo de la joven fue el 3 de diciembre a través de una llamada que realizó a su ex novio porque una persona la estaba agrediendo físicamente.

Claudia Domínguez dijo que solicitó la ayuda del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez; del presidente municipal Arturo González Cruz; y de la Fiscalía General del Estado, pero no ha recibido el reporte de la investigación y teme se atrasen más por la contingencia del coronavirus.

“Van siete meses y no hay nada. Ella (Anagisel) hizo una llamada diciendo que alguien la había golpeado, y desde ahí ya no supimos nada de ella. Ella se desconectó de las redes y no sabemos nada de ella”, declaró Domínguez.

Por ello, buscó el apoyo de diferentes asociaciones civiles que también buscan a sus familiares desaparecidos, quienes con sus propios medios realizan búsquedas en lotes baldíos y carreteras de Baja California.

Claudia destacó que en ellos ha sentido apoyo moral para mantener la esperanza del reencuentro con su hija y también a través de la convivencia con otros padres de familia entiende el sufrimiento que viven cada día sin recibir noticias que les indiquen que sus seres queridos siguen con vida.

“Mi hija tenía dos meses que había salido de la casa para ser independiente (en una casa del Fraccionamiento Casablanca). Extraño todo de ella, desde sus abrazos. Mi hija comenzaba a estudiar la carrera de Comunicación y Publicidad. Tenía muchas ganas de cumplir sus sueños, de salir adelante. Extraño todo de ella”, expresó.

En días pasados, los familiares de los Domínguez realizaron una marcha en el bulevar Casablanca, en la cual rezaron por el pronto encuentro de la joven y para que los vecinos de esa área brinden información sobre su paradero.