MBA triple grado de Cetys Universidad permite conexiones internacionales

Tijuana, BC.- Estudiar el MBA Triple Grado que oferta Cetys Universidad en alianza con la University of Applied Sciences Upper Austria y la Providence University de Taiwán permite al egresado crear contactos internacionales con quienes hacer futuras negociaciones en un ambiente laboral.

Para José Canales, alumno recién egresado del MBA Triple Grado, este fue el diferenciador por el que eligió este posgrado y no otros MBA que también se ofrecen en la ciudad, pero no son internacionales, lo que limita las experiencias académicas.

“La red de contactos que puedes tener si hicieras negociaciones con este tipo de países es fundamental, aunque no necesariamente hay austriacos y taiwaneses estudiando este programa de posgrado, la Universidad de Austria también reúne muchas personas internacionales, al igual que en Taiwán, haciendo más diversa la red de contactos que puedes tener”, expresó el egresado.

Ingeniería mecánica en doble grado

José Canales estudió Ingeniería Mecánica en Doble Grado, está interesado por el diseño mecánico, por ello fue que consideró que el MBA de Triple Grado de Cetys le permitiría completar su carrera con el área administrativa y aplicar los fundamentos de Marketing para el diseño e introducción de nuevos productos.

La generación del MBA a la que pertenece José inició en enero de 2020 con las clases en Cetys Universidad Campus Internacional Ensenada, en donde tuvo compañeros de las universidades de Austria y Taiwán. El siguiente trimestre lo realizaron en la University of Applied Sciences Upper Austria y, debido a la pandemia por Covid-19, las clases programadas en la Providence University de Taiwán se realizaron en línea.

Ante este fenómeno que ha afectado a todo el mundo en muchos ámbitos, mis clases continuaron en línea, la tecnología nos ha acercado cada vez más y las clases no pararon, obviamente hubiera preferido tomar las clases en Taiwán, pero el compañerismo y las relaciones entre profesionistas de otros países enriqueció mucho mi formación”, destacó Canales.

MBA triple grado

El MBA Triple Grado surgió de una colaboración de tres universidades visionarias con entornos empresariales muy parecidos que decidieron poner sobre la mesa un programa en conjunto bastante generoso que abarca todas las competencias de los tres programas para que los estudiantes puedan obtener las competencias multiculturales demandadas por los negocios mundiales.

“En la actualidad, a pesar del contexto de pandemia, una formación global da una ventaja competitiva a los profesionistas que les permite acceder a empleos en un entorno corporativo internacional. Los egresados del MBA Triple Grado sin duda van un paso adelante del resto de los profesionistas al tener una red de contactos en tres continentes”, destacó Eduardo Durazo Watanabe, Coordinador del MBA Triple Grado de Cetys Universidad.

Al término del programa, que dura dos años, los estudiantes obtienen los grados de Master in Global Sales and Marketing por parte de University of Applied Sciences Upper Austria; Global Master in Business Administration, por parte de Providence University, Taiwan; y la Maestría en Administración y Negocios de Cetys Universidad.