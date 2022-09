Luis R. Conríquez, amo y señor del corrido en la Feria Tijuana

Tijuana, BC.- “Me metí al ruedo” es el tema que representa el cambio de vida que ha tenido Luis R. Conríquez en un corto tiempo, donde él describe como la necesidad de sacar adelante a su familia lo llevó a doblegar esfuerzos para tener éxito.

Y en ese camino de triunfo llegó a la Feria Tijuana 2022 la noche de este viernes, como el artista más cotizado y el más esperado por los amantes de los corridos, quien se anotó un gran éxito.

Su estilo e innovación para componer e interpretar “corridos bélicos” le ha bastado para que sea solicitado en colaboraciones con artistas consagrados como Julión Álvarez, Gerardo Ortiz, Larry Hernández, Grupo Firme, El Fantasma y otros más que se encuentran en los tops de Spotify y YouTube como Marca Registrada, Marca MP y Grupo Arriesgado.

Su nuevo tema

“‘Me metí al ruedo’ es el tema más importante para mí, el que más me ha gustado porque habla del Luis R. que era antes al Luis R. que soy ahora. Es muy bonito que la gente nos quiera y nos reciba como los artistas más populares, pienso que ojalá eso no me quede grande”, señaló ante la pregunta de ser el artista más “cotizado” de la cartelera de la Feria Tijuana.

Acompañado de la banda comenzó el repertorio de corridos que no dejaron de corear todos los que se dieron cita al Audiorama de las Estrellas, también mezcló temas románticos como “La noche perfecta”, y puso a bailar al público con “Los pájaros”, sin embargo, así como “reventó” en plataformas digitales, así lo hizo en Tijuana con el Tema “JGL” (siempre pendientes), el cual interpreta con el joven artista “Peso pluma”, quien apareció en el escenario y siguió a dueto con el éxito “El belicón”.

Para saber:

Luis Roberto Conríquez Magadaleno es el nombre completo del artista, nació en febrero de 1996 en Caborca, Sonora. Hace un par de años y antes de conseguir el éxito deseado, laboró en una gasolinera, y en sus espacios libres comenzó a escribir corridos y canciones, las cuales les brindó a varios artistas y después él se animó a cantarlas.

Las más coreadas:

-El Búho de Tijuana

-JGL

-Siempre pendientes

-Cuando te acuerdes de mí

- Botones azules

A detalle

El cantante no olvidó a su fiel “Belikin”, una cangurera de la marca Dolce&Gabbana que lo acompaña en todos sus outfits y que se ha convertido en tendencia en múltiples videos de TikTok.