Luego de semanas, reparan fuga de aguas en el malecón

Tijuana BC.- Un socavón y un derrame de aguas negras fue reportado en múltiples ocasiones por vecinos afectados en el malecón de Playas de Tijuana.

Ante la insistencia de los vecinos, ayer lunes se realizaron las reparaciones por parte de personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt).

“Las personas que venían a ver me decían ‘realmente no podemos hacer nada, háganle como puedan, pero no podemos hacer nada hasta que nos den luz verde’”, señaló Elena de la Cruz, una de las vecinas afectadas.

Sin agua

La mujer detalló que su domicilio no tiene suministro de agua desde hace una semana, así como el servicio de drenaje quedó inhabilitado derivado del problema, por lo que dijo que la pestilencia de la tubería trasciende en su domicilio.

“Estamos desde hace una semana, hoy hace ocho días estamos sin agua y sin drenaje, yo tengo un jardín entonces yo requiero del servicio, el agua, es pasto natural, ahorita ya, esperamos que ya se solucione”, señaló.

De la Cruz apuntó que hasta que los altos mandos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), revisaron la situación fue que decidieron actuar, por lo que llevaron máquinas para reparar el problema.

Proporcionan agua

La habitante platicó que uno de sus vecinos con cisterna le proporcionó agua en pequeñas cantidades durante estos días, sin embargo afirmó que no era suficiente cantidad para tener comodidad.

“Tienen que cambiar toda la red de tuberías, es una red de muchos años y tenía que colapsar tarde o temprano, nos afecta mucho, no nada más esto, también las casas se ven afectadas”, señaló Mónica Rodríguez Sánchez, otra vecina perjudicada.

Rodríguez Sánchez remarcó que el problema con las tuberías se debe a la falta de mantenimiento y el movimiento de la tierra constante por la proximidad del mar, pues en invierno las condiciones de la marea afectan al terreno.

Sube la marea mucho en invierno, se voltea y se ha ido derrumbando el malecón, es normal, tuve que quitar los cercos para que los trabajadores pudieran trabajar bien, la prioridad es el trabajo para solucionar el problema”

Mencionó.

La vecina describió que las reparaciones incluirán el relleno del socavón y la reinstalación de banquetas en la calle, aclaró que será trabajo tardado, sin embargo dijo tener paciencia ahora que está segura que repararán el área afectada.