Lucha José Pérez por superar las noches invernales

Las bajas temperaturas hacen que las noches parezcan más largas para José Pérez, apodado el “Cheche”, uno de los vecinos más conocidos de la colonia Nueva Esperanza.

Hace 27 años que no puede conseguir un trabajo estable, una descarga eléctrica le cambió la vida mientras trabajaba en una construcción.

“Me tocó la desgracia. De ahí venimos”, contó.

Le faltan varios dedos de los pies y de las manos, tiene cirugías en el estómago y poco apoyo por parte de sus familiares.

Vive de forma humilde en un cuarto que le han facilitado, tiene pocas pertenencias, le faltan prendas para protegerse del frío y cobijas.

“Aparte hay goteras”, comentó.

Trata de mantenerse con el seguro que le brindó la empresa luego de aquel episodio. “No es suficiente, voy a hacer compras y me doy cuenta que no me alcanza, poquito me dan y eso me da para abajo”, comentó.

También busca trabajar, pero se da cuenta de que no puede hacer muchas cosas por su condición. “No duro nada, me canso mucho por andar cargando, luego deserto”, dijo.

PERIÓDICO FRONTERA busca que “Cheche” sea uno de los beneficiarios del Cobertón 2019, se invita a los lectores a donar prendas para clima invernal así como cobijas, lo recaudado será distribuido entre los más necesitados antes de las festividades.

