Lucha Áurea por mantener su negocio de 25 años

Tijuana, BC.- A sus 71 años de edad Aurea Cabrera y su esposo se dedican a vender tacos de birria en Tijuana como desde hace 25 años, pero estuvieron a punto de cerrar porque sus ventas cayeron hasta un 90% por la pandemia del Covid-19.

“Desde niña, desde que tenía nueve años, ya cocinaba en mi casa, para mis hermanitos, y ahí aprendí, ya después estudié gastronomía, estudié cocina francesa, italiana y argentina, en Ciudad de México”, contó.

Es originaria de Guerrero, migró a la Ciudad de México y llegó a Tijuana a visitar a un familiar, y, al ver que es una ciudad de oportunidades, decidió establecerse aquí.

Comenzó a vender burritos y empanadas, caminaba por la ciudad para ofrecerlos, indicó, entre sus consumidores estaban los trabajadores de una maquila ubicada en la colonia Aviación, a quienes les contaba que su sueño era tener su puesto.

“Les decía ‘un día de estos voy a poner un puestecito ahí en la esquina para que vayan a comer un caldito caliente’, y siempre he ido de acuerdo a no cobrarles de más, porque son gentes que ganan muy poco sueldo”, apuntó la cocinera.

Actualmente los colaboradores de la fábrica continúan siendo la mayoría de sus clientes, afirmó, aunque los problemas en su negocio llegaron con la pandemia, porque duró tres meses sin abrir y tuvo que pagar salarios de empleados.

Señaló que al regresar a labores, sus ventas no eran las mismas y no ha podido poner las mesas para que consuman en el lugar, únicamente atiende pedidos para llevar.

“No tengo seguro social, no tengo ayuda de nadie, y sola me he sostenido con muchas dificultades, debo renta en mi casa, debo renta de la cocina donde cocino mis cosas, bien triste”, comentó Aurea Cabrera.

Todos los días se despierta a las 4:00 horas para cocinar porque a las 7:00 horas ya tienen que instalar su puesto, recalcó, todos los guisados y salsas con hechos por ella.

Frank Estrada, esposo de Aurea Cabrera, detalló que habían días en los que no tenían clientes, lo cual para ellos significaba un gasto de gas, productos de cocina, salarios, todo ello aunado a pagos de rentas y facturas.

Su taquería está ubicada en la Avenida Río Bravo, esquina con el Boulevard Aguacaliente, donde dan servicio de lunes a viernes, de 7:00 a 14:00 horas.