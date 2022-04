Los elotes favoritos de los Universitarios

Tijuana, B.C.- Don Eduardo Sanchez, es conocido por los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California campus Valle de las Palmas, por su sazón cuando de vender elotes preparados se trata. Tiene alrededor de 10 años vendiendo, a las afueras del fraccionamiento San Pedro, hace poco quiso llevar su servicio un poco más cerca de los alrededores de la universidad, pero al no tener permiso le pidieron que se retirara.

"Quise ir a vender a la orilla de la carretera y me sacaron los de seguridad, me dijeron que no podía estar vendiendo ahí porque era parte de la UABC. Aquí ya tengo como 10 años vendiendo, nomas que quise ir para allá porque los estudiantes me comentaron que si podía ir más para allá, pero no, me sacaron los de seguridad", relató don Eduardo Sanchez.

Los estudiantes que cuentan con automóvil manejan desde UABC solo para probar los elotes y algunos otros hasta caminan con tal de comprarle.

"De hecho están muy ricos, desde antes de la pandemia ya venía y fue como ese transcurso de los dos años que no pude venir a la escuela y cuando regresamos a clases lo mire y pensé que tenía que pararme por uno de esos elotes".

Queríamos probarlos, pero cuando fuimos al siguiente día miramos que ya lo habían sacado. Ojala vengan y lo apoyen porque es algo muy rico y está variado y hay que apoyar a los locales".

"Me gusto el hecho de que estaban dando más opciones de comida porque nada más está la cafetería y está padre algo diferente. Salimos y aprovechamos, venimos antes, en la mañana pero no estaba, entonces aprovechamos ahora que lo vimos y paramos, nos gustaría que volviera".

Fueron comentarios de estudiantes de UABC Valle de las Palmas, que se encontraban consumiendo elotes.

Don Eduardo deleita los paladares de los estudiantes de UABC Valle de las Palmas con gran variedad en sus productos, desde elote en vaso, entero, cuatro distintas salsas y también en tostielotes, que pueden ser Flamin Hot o normales. Los precios varian: tostielotes cuestan $50, los vasitos desde $25, $30 y $35 y el elote entero a $25"

Don Eduardo dice que hay alumnos que hasta caminan con tal de probar uno de sus elotes preparados, pero corren peligro en el camino, por lo que él pide que le dejen llevar sus servicios cerca de la institución educativa.

"Si me podrían rentar un localito porque de verdad ocupo vender un poco más para solventar mis gastos, yo quiero pagar, llegar a un acuerdo para poder rentar un localito y que me dejen vender ahí", manifestó Sanchez.

A don Eduardo lo pueden encontrar a las afueras del Fraccionamiento San Pedro, antes de llegar a UABC Valle de las Palmas. Generalmente todos los días de una a 5 de la tarde, pero pueden estar atentos al grupo de la red social de Facebook de UABC Valle de las Palmas para enterarte de cualquier cambio.

"Ojala la comunidad siga así apoyándome para ver si me dejan vender en UABC. les agradezco a todos los estudiantes por su apoyo y aquí estamos para servirles cuando se les antoje un elotito", concluyó Eduardo Sanchez.