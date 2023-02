Los Tucanes de Tijuana ofrecerán concierto en el estadio Caliente

Tijuana, BC.- El 8 de julio es la fecha en la que Los Tucanes de Tijuana regresen a la ciudad que los vio nacer, será en el Estadio Caliente.

"Ya existía, fue un veto por tradición, cuando yo llegué ya estaba, gracias a la alcaldesa (Monserrat Caballero), ya se dieron los permisos, no sabemos como se dio el veto", sostuvo Adrián Arce, manager de Los Tucanes de Tijuana.

Hace 15 años el quinteto fue vetado por “su abierta apología a la violencia a través de sus canciones”, palabras que utilizó el entonces secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzola en 2008.

"Nos llena de emoción, es un gran regocijo de tener la música, y anunciar esta fecha oficialmente y de reencontrarnos, jamás en la historia se le había prohibido tocar en público, excepto la música light, canciones románticas y no poder tocar en Tijuana era ilógico", recalcó Mario Quintero.

La presentación en el estadio Caliente

El líder y vocalista agregó que para la fecha del Estadio Caliente, no traen una lista en específico de canciones, quizás las primeras diez sean las que programen y después, lo que el público pida.

Uno a uno de los cinco integrantes, llegaron con sus tejanas y vestidos de manera casual, tras un encuentro previo con la alcaldesa Moserrat Caballero en Palacio Municipal.

"Nos dio mucho gusto que nos recibiera en su oficina con palabras de aliento a nuestra casa a festejar el aniversario de Tijuana y queremos escuchar la Chona en vivo", puntualizó Quintero.

Conferencia de los Tucanes de Tijuana.

Opinan sobre cancelación de Grupo Arriesgado

Durante la conferencia se pidió a la prensa enfocar la atención en el show que tiene objetivo de su regreso y lo que se está preparando para esa noche, aunque sobre los hechos de Grupo Arriesgado que canceló por amenazas, esto opinaron.

Somos personas disciplinadas, personas de paz, que se busque siempre la armonía entre nosotros, la música no es la causa, los corridos nace de las historias, la música no es educación, es entretenimiento", puntualizó Quintero.

Desde esa fecha hasta este 2023, la agrupación que lidera el tucancillo mayor, no se ha presentado de manera masiva en la frontera, pero no hay fecha que no llegue, y esa será el 8 de julio.

Mario Quintero, líder de los Tucanes de Tijuana.

Mario Quintero y la evolución en la composición

Mario Quintero también habló de la composición actualmente y cómo ha evolucionado, siendo que el sol sale para todos.

También refirió a las plataformas digitales y la importancia que le ha traído a la su música.

La venta de boletos será en la taquilla 3 del hotel Real Inn.