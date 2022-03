Localizada a joven desaparecida en Tijuana; Uber aclara que no viajó con ellos

Tijuana, BC.- Luego de que circulara la noticia de la desaparición de la joven Briseni Solís Miranda, de 18 años de edad en Tijuana y se dijera que había sucedido mientras viajaba en un auto de Uber, la plataforma emitió el siguiente comunicado:

“Acompañamos a los familiares de Briseni en su preocupación y expresamos nuestro deseo de que sea localizada con bien lo antes posible.

Con base en los datos disponibles públicamente del último contacto y el registro de la plataforma de Uber, podemos informar que no hay solicitudes de viajes recientes en su cuenta de usuaria.

Te puede interesar: Joven aborda auto de Uber y desaparece en Tijuana

En caso necesario, estamos en total disposición de colaborar con las investigaciones del caso, mediante nuestro Portal de uso exclusivo para autoridades de seguridad”.

La joven ya fue localizada por sus familiares, al parecer en una colonia no muy lejos de su domicilio, aunque hasta el momento la familia no ha querido hablar al respecto, avisaron a la comunidad que se encuentra sana y salva y que al parecer no había pedido servicio de transporte privado Uber, como se dijo en un inicio.