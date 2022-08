Lo que ocurrió el viernes en BC fue ‘terrorismo’, asegura Coparmex

Tijuana, BC.- El presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Rosas Jiménez calificó de “terrorismo” los actos que se registraron este viernes en Baja California.

Por lo que esperan este día las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementen un operativo especial para evitar que se vuelvan a registrar dichos actos.

Abrazos, no balazos, no ha funcionado y no va funcionar”, declaró Roberto Rosas.