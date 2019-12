Lluvia no impidió llegar a la meta en el Croquetón Navideño 2019

TIJUANA.- Ni la lluvia ni el frío impidieron que una vez más el Croquetón llegara a su meta este fin de semana en su versión navideña 2019, superando las cinco toneladas de donativos de alimento para mascotas.

Se trató de la edición número 14 en la que un grupo de ciudadanos realizó una jornada de acopio de insumos para perros y gatos, principalmente croquetas, que destinarán a asociaciones civiles o rescatistas independientes de animales.

"Hacemos dos por año, uno en verano y otro en invierno, está vez vimos que había pronóstico de lluvia pero no lo quisimos suspender, sí empezó más flojo pero todavía quedan varias horas y la gente sigue llegando" declaró durante la actividad una de las organizadoras, Rosa Arce.

La cita fue en el estacionamiento del mercado Calimax Zona Río, frente a la glorieta Cuauhtémoc, donde además del centro de acopio se instalaron módulos de adopción de mascotas, de distintas marcas de productos para animales y un carpa donde se organizaron pláticas y concursos.

"Vine porque mi tía me platicaba de la actividad y me gustó, ahora que tengo a Bella (su mascota) pues más, porque donamos para la causa y además participamos en el concurso de disfraces, no para ganar, sino para pasar un momento divertido" dijo Mayte Sierra, una de las asistentes.

En el Croquetón Navideño 2019 se lograron recabar 5.8 toneladas de alimento para mascotas que fueron donadas por empresas y ciudadanos y que se entregarán al Refugio Mar y Arena, Por Amor a Toby, Rescate Vida Animal, Kittys Hope TJ y tres rescatistas independientes.

La asociación beneficiada por este esfuerzo que más perros y gatos de la calle o abandonados rescata es Mar y Arena, que actualmente tiene 232 animales en su refugio en la colonia Maclovio Rojas de Tijuana.

"La comida que nos donan en cada Croquetón por decirte un ejemplo dos toneladas, cuando se llega a las cinco toneladas, nos duran unos cuatro meses, por eso agradezco mucho a la gente que viene y apoya esta actividad" mencionó la profesora Adelita Pych, del Refugio Mar y Arena.

Quienes no tuvieron la oportunidad de ir a donar alimentos o aditamentos para mascotas este pasado fin de semana, pueden hacerlo poniéndose en contacto con los organizadores a través de redes sociales como Facebook o Instagram en sus cuentas de Croquetón Tijuana.

"Yo también tengo varios animalitos en casa, pero hay muchos que ya no puedo rescatar, sin embargo hay refugios dedicados a ello, que lo hacen de manera desinteresada, pero no pueden hacer todo y ayudándolos siento que puedo seguir rescatando animales" añadió Eric Norberto Bustamante, un joven que desde varios años acude a donar al Croquetón.