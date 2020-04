Llegan al aeropuerto para ‘escapar’ o para volver con su familia

El Aeropuerto Internacional de Tijuana aún mantiene operaciones, aunque con menor afluencia que la de costumbre, con vuelos cancelados y personas que regresan a su lugar de origen.

Para Ricardo Rivera y su familia, Tijuana solo es una escala para llegar a su natal Culiacán, Sinaloa; provienen de la Ciudad de México (CdMx) y ante la falta de vuelos directos tuvieron que hacer una escala en Tijuana.

“Vamos con el resto de la familia, para pasar la cuarentena con ellos, allá en la ciudad las cosas se pusieron bastante fuertes y preferimos venirnos acá con nuestras familias”, relató.

Ricardo viajaba con su esposa y sus dos hijos, los cuatro traían cubrebocas y trataban de mantener la mayor de las medidas sanitarias posibles, contaron.

Laura Cuevas, originaria de Ixtapaluca, Estado de México, llegó hace 20 días a Tijuana con la intención de encontrar empleo como enfermera o cuidadora de enfermos; ella tiene su carrera en enfermería pero busca una mejor entrada económica.

Me viene con la intención de encontrar empleo en la rama de la enfermería, porque allá (Ixtapaluca) no hay, trabajaba como comerciante. No encontré trabajo y ahora vamos de regreso; todo estaba cerrado, llegamos en mal tiempo”, contó.