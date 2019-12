Llama DIF a apoyar a familias afectadas por inundación

El Sistema DIF Tijuana hacer un llamado a empresas, grupos organizados y ciudadanía en general a unirse a una noble causa y donar colchones, estufas o refrigeradores en buenas condiciones en favor de las 97 familias de la Presa Este que perdieron todas sus pertenencias con las pasadas lluvias.

Siguiendo las instrucciones del presidente municipal, Arturo González Cruz, quien realizó un recorrido por la zona, Sistema DIF llevó de manera inmediata cobijas, despensas y ropa a los damnificados de las seis colonias afectadas.

Entre las 408 personas que representan las 97 familias, 267 pertenecen a Terrazas del Valle, 23 a Terrazas del Valle II, 85 a La Morita, 24 a Maclovio Rojas, ocho en el Polígono 6 y una en Lomas del Valle.

“Las casas están en buenas condiciones pero perdieron todas sus pertenencias. No tienen dónde dormir o dónde guardar su comida, literalmente su refrigerador andaba flotando porque en algunas zonas el agua llegó hasta arriba de la rodilla”, dijo Magdalena Bautista Ramírez, directora de Sistema DIF Tijuana.

Agregó que estas familias tienen muchas necesidades ya que perdieron ropa, zapatos, enceres domésticos y artículos de aseo, pero la prioridad es apoyarlos para conseguir lo esencial: colchón para dormir, además de lo básico para preparar la comida y conservarla en buenas condiciones.

“La gente no tiene en dónde dormir. Ahorita no se salen de sus casas porque temen ser asaltados de lo poco que pudieron rescatar, incluso de la propiedad. Se están quedando con vecinos que no fueron tan afectados pero la situación es muy crítica”, subrayó.

El exhorto a la población es donar colchones, estufas o refrigeradores usados y en buenas condiciones que les permitan regresar a su vida normal tras la contingencia.

Los centros de acopio se dispondrán en las oficinas de Sistema DIF en bulevar Insurgentes, el patio central de Palacio Municipal en Zona Río, así como las instalaciones de todas las delegaciones, agregó Bautista Ramírez.