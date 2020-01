Limpian calles de Tijuana para ser liberados

No son trabajadores del Ayuntamiento, alguna empresa o voluntarios de una organización, son infractores pagando con trabajo comunitario su liberación anticipada.

A la Estancia Municipal de Infractores (EMI como la conocen algunos) es a donde llevan a quienes violan el Bando de Policía y Gobierno, por ejemplo por dormir en la vía pública, pelearse, hacer desorden, no pagar alguna cuenta, entre otras causas.

A todos los que llegan a esta dependencia generalmente les otorgan 24 o 36 horas de arresto, pero también les ofrecen hacer servicio comunitario, es decir, trabajar en diferentes puntos del municipio durante 4 horas a cambio de su liberación.

Me detuvieron por no traer identificación oficial en la calle, ya había estado en la Estancia por la misma razón, pero es la primera vez que me ofrecen trabajar, parece un nuevo programa y se me hace que está bien” declaró uno de los infractores llamado Víctor Ureña.