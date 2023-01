Leslie Soltero: Oro mundial en taekwondo

Leslie Soltero hizo historia al conseguir la presea más importante del torneo que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, volviéndose la quinta mexicana en ostentar el título.





¿Qué sientes al ser reconocida como una “máster” mundial de taekwondo?



“Me hace sentir mucho orgullo saber que ahora soy un ícono; también estoy muy feliz de que todo el trabajo que he hecho está rindiendo frutos: conocí este deporte en un curso de verano a los siete años, y actualmente ya llevo catorce años entrenando”.

¿Cuándo te diste cuenta que te querías dedicar profesionalmente a esto?



“Empecé el proceso de estatales y a competir en más torneos fuera de mi ciudad en 2012; en 2013 fue mi primer proceso de olimpiada nacional, me gustó mucho y me propuse a seguir compitiendo en nacionales, luego me invitaron a entrenar a Tijuana y ahí se volvió todo más formal”.

¿Imaginabas que llegarías tan lejos en esta disciplina deportiva?



“Me pone muy feliz ver que estoy logrando mi sueño, que me ha llevado a conocer todo el mundo, pues además de lo deportivo viene con experiencias diferentes que no sólo son competir: conocer y viajar, que son oportunidades que me gustan mucho”.

¿Cómo fue recibir el oro en el Campeonato Mundial con sede en tu propio país?



“Fue increíble, la porra de México es impresionante y sentir su apoyo fue muy bonito; la verdad es que me ayudaron a luchar más y si dudaba de mí, con ello sentía que sí podía, sobre todo saber que mi familia estaba ahí”.

En este punto de tu carrera, ¿con qué sueñas?



“Mi sueño a corto plazo son los próximos Juegos Panamericanos; nunca he asistido a unos, ya tengo el pase, así que busco dar lo mejor para tener buenos resultados; igualmente, vienen el próximo campeonato del mundo y París 2024”.

Un mensaje para los lectores de FRONTERA:



“Sigan sus sueños y sus metas, siempre serán posibles si se lo proponen y se comprometen”.



“Dormir bien es importante para obtener buenos resultados en lo que haces: Yo procuro dormir temprano para descansar bien, despertar con pila y no estar de mal humor”



Medallero

Oro en el Campeonato Mundial de Taekwondo 2022

Plata en el Campeonato Panamericano 2022

Bronce en el Campeonato Panamericano 2021



