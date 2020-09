Les da el surf un respiro

Tijuana, BC.- El surf es uno de los deportes preferidos, no solo por turistas, también para residentes en Playas de Rosarito, por lo que a pesar de estar en pandemia por el Covid-19 los surfistas se las arreglan para tomar sus tablas y montar las olas.

“Salimos a hacer surf, claro en los horarios establecidos, cuando no se puede aquí nos vamos a otras playas lejanas donde sabemos que no hay tanta gente y que podemos hacer surf sin riesgos”, comentó Carlos Luna, quien además de ser surfista es instructor en Local Surf School & Shop Rosarito.

“Las clases por ahora son individuales, tratamos de que no se nos junten más de cinco alumnos por clase, cada instructor ya sabe que hacer y como hacerlo, los padres esperan a sus hijos en la playa, toman su distancia y nadie se pone en peligro”, agregó.

Luna añadió que al no haber casos documentados sobre personas que se han contagiado directamente por estar en el mar, no sienten presión o tanta preocupación, pero aun así toman sus debidas precauciones.

“El surf es un deporte individual, como surfistas buscamos las olas y si estamos todos juntos no se puede, es por eso que no nos afecta y además no hemos sabido de un caso que haya sido a raíz de estar en el mar, entonces eso nos proporciona seguridad y tranquilidad”, platicó.

Los padres de niños que practican este deporte comentaron que además de ser una actividad entretenida les ayuda a los niños a distraerse de la cotidianidad, y más aún en pandemia que pasan horas frente a las computadoras y televisión.

“Los traigo a que tomen aire fresco y aprenda, salen de la rutina, además este deporte no es tan común”, dijo Pepín, madre de un estudiante de Surf.

Surfistas resaltaron que la disciplina puede ayudar a mejorar la salud, aporta diversión, intensidad y adrenalina además del contacto con la naturaleza.