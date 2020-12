Le roban cartera tras llevar a su hijo a quimioterapia

Tijuana, BC.- Después de acudir a una quimioterapia para su hijo, Cynthia Martínez fue víctima de robo afuera de la clínica 20 del IMSS y desea recuperar su identificación oficial porque la requiere para ingresar al tratamiento.

La semana pasada, después de que el niño recibió la quimioterapia, Cynthia lo cargó porque tenía debilidad en sus piernas y lo protegió con una cobija por las ráfagas de viento, y fue cuando le sustrajeron la cartera de su mochila.

Indicó que sintió la presencia de un hombre detrás de ella, por lo que decidió mover su mochila, y al momento de acercarse a comprar un vaso de fruta para su hijo se dio cuenta de que le faltaba su cartera.

Aclaró que ella requiere que únicamente le regresen su identificación, porque la necesita para acceder al tratamiento de su hijo y teme poner en pausa las quimioterapias por la falta de este documento.

Cynthia afirmó que no puede asistir al INE a solicitar una reposición porque es la única que cuida al niño, además de que sus documentos se encuentran en Ensenada, de donde son originarios.

“Lo único que quiero es mi INE, el dinero yo sé que no va a volver, la tarjeta, todo eso no me urge para el tratamiento del niño, no quiero que le retrasen su tratamiento, que la persona que la tiene me diga de manera anónima dónde la dejó”, señaló.

Comentó que su hijo, de tres años de edad, fue diagnosticado con leucemia enagosto; son originarios de Ensenada, pero se mudaron a Tijuana para que el menor pueda recibir las quimioterapias y atención médica necesaria.

El niño permaneció durante dos meses internado en la clínica 20, apuntó Cynthia, para monitorear la evolución y respuesta ante las quimioterapias, y actualmente tiene que acudir una vez a la semana.