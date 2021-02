Lamenta Arzobispo de Tijuana situación de migrantes varados en El Chaparral

TIJUANA, B.C.- El arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, lamentó que las familias migrantes que cumplirán dos semanas durmiendo en la garita de El Chaparral estén desinformadas sobre el proceso del asilo humanitario en Estados Unidos.

Esto después de que las autoridades norteamericanas anunciaran que retomarían los trámites migratorios solo para las personas que los iniciaron antes de la pandemia del Covid-19 y que permanecen en el territorio mexicano bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP).

Sin embargo, cientos de migrantes fuera de dicho programa y que por primera vez buscarán la protección del asilo decidieron acampar en la garita con la esperanza de ingresar a la Unión Americana.

"Una esperanza no muy bien fundada porque no eran conscientes de que el gobierno norteamericano había puesto una serie de condiciones y sobre todo pedía que hicieran su solicitud de asilo para comenzar el trámite, y entendieron que simplemente era llegar y esperar el ingreso, lo cual no es real", declaró Moreno Barrón.

Y ante la crisis que podría generar esta problemática, confió en que las autoridades y sociedad de Tijuana brindarán apoyo a esta comunidad en contexto de movilidad, a pesar de las limitaciones económicas generadas por la migración y pandemia del coronavirus.