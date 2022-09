La sociedad puede crear políticas públicas en materia de seguridad a través de participación activa: ONC

Tijuana, B.C.- La sociedad puede tener una participación activa en temas de seguridad para crear políticas públicas, así lo señaló Fernando Rivas Rodríguez, Presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

De acuerdo a Fernando Rivas, aunque ser observador de un suceso sea un tipo de participación, se trata de una colaboración superficial, pues no conlleva a un cambio a pesar de que esto implique la desconfianza en las autoridades.

El problema de ser nada más espectador es que no vamos a cambiar nada pero el problema es que la ciudadanía se queda como espectador de los hechos de seguridad porque tiene riesgos, porque no hay una evidencia que las víctimas estén protegidas en nuestro país y porque no se tiene confianza en las autoridades”, indicó.