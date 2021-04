La seguridad será prioridad: Jorge Ramos

Tijuana, BC.- Pacificar Tijuana sería la prioridad de Jorge Ramos Hernández de llegar a la Presidencia Municipal.

El candidato a la Alcaldía de Tijuana de la alianza Va por Baja California (PAN, PRI, PRD) afirmó que ya tiene los “cómos” para que los tijuaneses se sientan seguros.

“Al costo que sea, ¿cómo? con mandos incorruptibles, con un proyecto de sectorización, con un proyecto de profesionalización y una gran reforma para la dignificación laboral del policía”, manifestó.

¿QUIÉN ES JORGE RAMOS?

Híjole, es una gran pregunta muy amplia, tu servidor, soy candidato a la presidencia municipal de Tijuana, por la alianza del PRD, PAN y PRI, estamos en una alianza que nadie pudo haber imaginado hasta ahora.

Pero lo que está reflejando esa alianza, pues está diciendo que nuestras diferencias las estamos dejando por un lado, que no es un tema de colores ni de partidos esta contienda, y que estamos poniendo a Tijuana por delante.

YA UNA VEZ FUE PRESIDENTE DE TIJUANA, ¿QUÉ LO MOTIVA A POSTULARSE DE NUEVA CUENTA? ¿Y QUÉ HARÁ DIFERENTE ESTA VEZ?

Bueno, la primera motivación es ver que hasta el día de hoy no hay participantes que estén en el nivel de compromiso para poder atacar la raíz del problema de inseguridad que está prevaleciendo en Tijuana.

Cuando fui Alcalde hicimos un enfrentamiento contra todos los criminales, desde los asaltantes, roba carros, hasta una colaboración con el Gobierno Federal contra el crimen organizado.

¿QUÉ DIFERENCIAS VE EN LA CIUDAD DE TIJUANA QUE GOBERNÓ Y LA ACTUAL?

En aquel tiempo había una coordinación entre la federación, el estado y municipio, que hoy es prácticamente nula, por decir lo menos, porque hubo un enfrentamiento entre el estado y el municipio terrible, nunca antes visto.

LA INSEGURIDAD SIGUE SIENDO UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS, ¿QUÉ PROPONE PARA MEJORAR?

Lo primero es poner mandos incorruptibles, lo primero es mandar la señal a la tropa que regresan los tiempos en donde la dignificación del policía y su profesionalización están en primer lugar.

No hay mala tropa, hay malos mandos, la policía de Tijuana demostró que la inseguridad se puede atacar, se puede pacificar la ciudad cuando se tienen mandos adecuados.

Cuando desde la Presidencia Municipal salen lineamientos claros, sin titubeos, de pacificar Tijuana al costo que sea, y esto del costo que sea no cualquiera lo puede decir, porque se viven amenazan, se viven situaciones que no cualquiera está dispuesto a vivir en esa posición.

¿CUÁLES SON SUS TRES PRINCIPALES PROPUESTAS?

La primera propuesta es pacificar Tijuana al costo que sea, ¿cómo? con mandos incorruptibles, con un proyecto de sectorización, con un proyecto de profesionalización y una gran reforma para la dignificación laboral del policía.

La otra prioridad importantísima para mí es acabar con el tráfico y con el problema en el que está asfixiada las arterias de Tijuana, tenemos cuando menos 28 puntos en donde el conflicto vial es terrible.

¿TIENE UN PLAN PARA ESO?

Vamos a atender estos puntos de conflicto vial, primero con funcionarios inteligentes para que pueda haber cruceros inteligentes.

Semáforos inteligentes que estén digitalizados, que estén computarizados para que registren origen y destino de cada uno de los flujos, las horas pico, y soluciones integrales para poder recuperar la fluidez en el tráfico en Tijuana.

Porque eso nos está quitando competitividad, le está quitando tiempo a la gente, está contaminando la ciudad, y traigo un plan muy concreto para resolver eso. Y la otra parte es calles, pavimentación, acabar con el bache ahora dentro de las colonias, ya lo hice en los bulevares principales, a pesar de tanta crítica, después de 12 años podemos ver que están funcionando.

¿CÓMO ES SU RELACIÓN CON LOS EMPRESARIOS Y QUÉ PROPONE PARA APOYAR AL SECTOR?

Mi relación con el empresariado de Tijuana es excelente, la podría calificar, y creo que es excelente porque cuando fui Presidente Municipal no sólo había una relación respetuosa, sino había una relación de reconocimiento a que el empresario genera empleo, genera riqueza.

Hace de esta ciudad lo que es, una ciudad pujante, de mucha economía y de mucha prosperidad, pero además los invité a tomar decisiones en el gobierno.

La Coparmex de mi tiempo me ayudó a depurar la policía, el Consejo Coordinador Empresarial formaba parte de las estrategias que hacíamos dentro del cuartel para definir la estrategia de seguridad.

Cuando yo entré a la alcaldía los empresarios vivían en San Diego, el 80% de los empresarios de Tijuana vivían en San Diego, y al final de mi trienio la gente pudo regresar.

¿A QUIÉN VE COMO SU PRINCIPAL CONTRINCANTE Y POR QUÉ?

Digamos que la mayor competencia es la marca de Morena, no hay alguien en particular que pueda tener una trayectoria o que pueda tener un peso de reconocimiento en la ciudad como para que te pueda decir ahí está mi adversario o adversaria. Y lo digo con todo respeto, creo que Morena a nivel nacional es una marca posicionada, aún y cuando ha vivido un desgaste muy importante porque sus gobiernos no han reflejado resultados tangibles para la población.

¿QUÉ LO HACE DIFERENTE DE LOS OTROS CANDIDATOS?

Pienso que lo primero que me hace diferente es que tengo la experiencia para gobernar, tengo el conocimiento de la ciudad, la conozco como la palma de mi mano.

También acertamos, no solamente es una experiencia de haber estado sentado en ese escritorio tres años, sino que es una experiencia con resultados. ¿Qué resultados? Disminución del 40% de la inseguridad, de la incidencia delictiva en mi periodo, ¿qué resultados? 42 bulevares, 260 kilómetros de bulevares internos.

Algo muy importante, también cometí errores y me equivoqué, hoy desde el primer día de gobierno, voy a ser el único con la posibilidad de no volverme a equivocar en lo mismo, y eso le cuesta mucho a Tijuana.

A USTED SE LE RECUERDA, ENTRE OTROS TEMAS, POR EL PIRE, SUS BENEFICIOS Y CLARO, TAMBIÉN LA GRAN DEUDA QUE TODAVÍA SIGUEN PAGANDO LOS AYUNTAMIENTOS, ¿VOLVERÍA A ENDEUDAR AL MUNICIPIO POR OBRAS?

Primero, la deuda, hay que hablarlo fuerte y claro, el financiamiento no es malo, lo que es malo es endeudar y no hacer nada, y hay deudas aquí en Tijuana que se hicieron y que no se ven los beneficios, el PIRE no es una de ellas.

Al día de hoy, cualquier persona que me esté viendo o leyendo, pasó por una de esas vialidades.

Ahora, en vez de hablar de la deuda, ¿por qué no hablamos de los mil 100 millones de pesos que hasta el día de hoy se ha ahorrado la población y el gobierno con los 100 millones de pesos que se pagaban por hacer un bacheo malo y caro?

Fueron mil 400 millones de pesos la inversión que hicimos en estas vialidades, al día de hoy ya van mil 100 millones de pesos ahorrados.

VIMOS EN LA CARAVANA DEL DOMINGO ALGUNOS GRUPOS APOYANDO SU CANDIDATURA COMO TRANSPORTISTAS Y TAMBIÉN LOS BARES, ¿HA HECHO YA COMPROMISOS CON ORGANISMOS DE ESTE TIPO?

Mira, he escuchado a los transportistas de Tijuana desde hace 20 años, conozco su problemática, conozco a sus líderes, y sobre todo, estoy enterado de cómo ahora les cobraron un tarjetón para poder circular cada seis meses.

Estoy enterado que pagan multas de cinco, 10 y 20 mil pesos, sin posibilidad de tener un juez calificador que les baje la multa, estoy enterado porque me lo comunican.

Tengo un acuerdo con ellos, respetarlos, pero también modernizar el transporte en la ciudad de Tijuana, ese es el único acuerdo que tengo con ellos. Y con la gente de los negocios, de los bares de la ciudad lo mismo, legalidad y apoyo. a cualquier comerciante.

¿SE SIENTE EN DESVENTAJA POR UNA ALIANZA DE OPOSICIÓN?

No, realmente no, todas mis campañas he arrancado con números en contra, no me ha tocado a mi de bajadita, siempre me toca de subida y en empedrado las candidaturas.

Entonces no, no me siento en desventaja, y menos cuando estoy recibiendo tantos apoyos a diario, tanta empatía que estoy encontrando con la población que quiere un gobernante que no pierda el tiempo, que no gaste en aprender, que ya acabe con la improvisación y con la incapacidad que hay en el gobierno.

¿QUÉ OPINA DE LAS DECLARACIONES QUE EL GOBERNADOR HA HECHO SOBRE USTED Y SU GOBIERNO DE HACE AÑOS?

Opino que el Gobernador habla mucho y prueba poco, opino que el Gobernador anda en todos lados menos en lo que le incumbe, que es pacificar Tijuana, pacificar el estado, evitar que la gente muera por incompetencia del sector salud, apoyar a los comerciantes y a los empresarios para que no cierren los empleos, dejar de dividir a la población como lo está haciendo.

La verdad veo que es un gran colaborador de mi campaña, lo digo sinceramente, gracias a él, el Sindicato de Burócratas me está apoyando plenamente, gracias a él el sector empresarial me está apoyando enteramente.

Gracias a él, la gente que está lastimada por el despojo que hubo en la biblioteca Benito Juárez nos está apoyando, la gente de la cultura, entonces a diario supera cualquier acción de mi comité de campaña.

Diga lo primero que se le ocurra cuando le mencione los siguientes nombres:

- Andrés Manuel López Obrador: Aliado para la seguridad de Tijuana.

- Jaime Bonilla: Gobernador de Morena.

-Kiko Vega: Pésimo

- Marina del Pilar: Silencio.

- Lupita Jones: Candidata orgullo de Baja California y de México.

- Jorge Hank: Ex-alcalde de Tijuana.

-Montserrat Caballero: Candidata de Morena.

- Adriana Teresa Milanés Salas: Candidata también, amiga.

- Kathia Bustillos: Extraordinaria mujer.

- Gina Soler Carmona: También, extraordinaria mujer.

- Lourdes Inzunza: También.