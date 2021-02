La pandemia no acabó con la tradición: Celebran Día de la Candelaria.

Tijuana.- El día 2 de febrero es conocido oficialmente como la fiesta de nuestra señora de la candelaria, con un significado especial para los católicos que ocurre 40 días después de la navidad y marca el final de este periodo.

Este año a pesar de la actual crisis sanitaria los fieles creyentes se dieron cita en la Catedral de Nuestra señora de Guadalupe en Tijuana para bendecir al niño Dios, en donde antes de ingresar tomaban la temperatura, les daban gel antibacterial y pedían uso obligatorio del cubre bocas.

“Yo les pido que no bajen la guardia, año con año vengo aquí y con el favor de Dios le agradezco que abrieran para poder venir, yo vengo a pedirle a Dios por todos, para que ya termine esto que tanto nos afecta”, contó uno de los fieles creyentes.

Por otro lado una de las señoras que llevaba a su Niño Dios dijo que ella lo hace por tradición y que no pide nada en específico.

“Pues yo traigo al niño Dios, tengo que comprar dulces para navidad pero primero se arrulla, lo cuidas como si fuera un bebe y lo traes aquí como si fuera su misa, nomas eso”.

Para los comerciantes dedicados a vender las figuras del niño Dios y la ropa para vestirlos fue una historia diferente ya que debido a la pandemia dicen que la venta bajó demasiado en comparación con años anteriores.

“La verdad aquí la venta ha estado regular, nomas por estas fechas que la gente se acuerda y compra, pero no ha sido muy buena”, dijo una comerciante de la Zona Norte de la ciudad.

Esta es una tradición que se celebra en muchas partes del mundo como en España. Cuba, Perú y por supuesto aquí en México, la tradición dice que debes llevar la figura del niño Dios a bendecir a la iglesia y después irte a comer unos ricos tamales.

A algunos les toca dar los tamales o el atole y esto es gracias a que el 6 de enero Día de los Reyes Magos, al comer la rosca de reyes nos sale el famoso muñequito o Niño Dios. Para los establecimientos que venden tamales dicen las ventas en estas fechas no han faltado.

“Los tamales son muy sabrosos y la gente los pide gracias a Dios, la venta en comparación con años anteriores pues no ha sido la mejor pero tampoco la peor, siempre se vende, los días fuertes para nosotros son fines de semana que viene mucho americano, pero hoy por ser el dia de la candelaria si nos ha ido bien”, expresó Juan Zamora.

En la tamaleria “La antigüita” la activista y cocinera Esther Morales además de celebrar el día de la candelaria también celebra su 10 aniversario y por ello decidió regalar tamales a aquellas personas que trajeran consigo el monito que les salio en la rosca de Reyes.

“Hoy se celebra el día de la candelaria o día de comer tamales, algunas personas lo hacen en sus casas pero los que no pueden vienen aquí, a La Antiguita en el centro de Tijuana. Para mi el poder celebrar el aniversario en un día tan importante para los mexicanos como lo es la tradición del día de la candelaria, es algo que no se compara con nada, anteriormente asistíamos a ”La feria del Tamal” o vendía fuera de la catedral, pero ahora no se puede, asi que trate de celebrar de manera diferente y por eso a la persona que traiga un monito del que sale en la rosca le regalamos un tamal”, explicó Esther Morales, a quien la venta dijo que ha estado variada, jornadas altas y otras no tanto, pero aun asi no descansa y trabaja para seguir costeando la ayuda que da a otros albergues de la ciudad de Tijuana.