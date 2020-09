La industria 4.0 redujo afectaciones por pandemia

TIJUANA, BC.- Aunque no es nueva la aplicación de la industria 4.0 en los procesos de las empresas, la pandemia del COVID-19 evidenció que la automatización efectiva y la integración de tecnología fue trascendental para evitar afectaciones en sus líneas de producción.

De acuerdo con el Mtro. Arturo Escoto Méndez, Coordinador de Ingeniería en Mecatrónica de la Escuela de Ingeniería en CETYS campus Tijuana, algunas industrias tuvieron que reducir sus operaciones y sus cadenas de valor uno de los más afectados por esta carencia fue la agroindustria. En contraparte, industrias como el sector médico, la cual ha avanzado notoriamente con la automatización, tuvo menos problemática durante el confinamiento.

“Definitivamente todos deben reforzarse en la implementación de tecnología en sus procesos. Vemos por ejemplo la industria médica, que tiene muy integrada la automatización y no ha perdido continuidad. La industria 4.0 llegó para quedarse como un nuevo estándar de trabajo a nivel global y es algo que los gobiernos, escuelas y sector privado deben estar trabajando”, destacó el Experto CETYS.

De acuerdo con el Docente de la Escuela de Ingeniería en CETYS campus Tijuana, países como India innovaron en la automatización en cultivo de plátano, con invernaderos automatizados y de esta forma la generación de sus frutos es más precisa. En contraparte en México, apenas hay intentos por implementar tecnología, en el caso de Valle de Guadalupe con el uso de drones para aumentar la eficiencia hídrica.

SU RETRASO EN MÉXICO

El Mtro. Arturo Escoto Méndez, explicó que en países como México no se ha implementado la industria 4.0 debido a que no se quiere invertir en recursos, por la falta de seguimiento en la educación para empujar estos nuevos procesos y porque las empresas buscan resultados a corto plazo y no a largo plazo.

“Si vemos que automatizan todos sus procesos veremos a las empresas mejores decisiones en la toma de decisiones, y a la larga se generará mayor valor”, reconoció el Experto CETYS.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), hasta 2019, México, si bien no es parte de los diez países líderes en la implementación de la industria 4.0 como Estados Unidos, Japón, Alemania, China, Taiwán, Francia, Suiza, Reino Unido, la República de Corea y los Países Bajos, en 2019, México destacó por la importación de robots, los cuales en un momento generará mayor exportación y mejora en sus cadenas de valor.