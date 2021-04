La basura electrónica afecta a la tierra y la salud de los seres vivos

Tijuana, BC.- El consumo de aparatos electrónicos tiende a ser mayor conforme incorporamos más su uso en las actividades cotidianas, pero al mismo tiempo esto genera mayor basura electrónica y esta podría causar un mayor daño a la tierra y con ello la salud de los seres vivos.

En el marco de la conmemoración del Día de la Tierra, Marisela Martínez Quiróz, Docente de la Ingeniería en Energías Renovables de Cetys Tijuana, recordó que la contaminación de los metales de esta basura genera enfermedades respiratorias, daños en la piel que pueden ser cancerígenos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Es necesario ser consciente de cómo usamos estos aparatos, es decir, usarlos hasta que dejen de funcionar o ya no tenga compostura, es decir no consumir por moda o por para tener lo último en tecnología. Es importante disponer la basura adecuadamente cuando ya no tenga arreglo, disponerla a un centro de acopio o lugar donde se pueda reciclar los materiales y así no dañar la tierra”, mencionó.

Los aparatos que más daño ocasionan son electrodomésticos como congeladores, refrigeradores; también equipo de cómputo, de informática, de comunicación, los televisores, monitores o pantallas.

“Es común que cada 3 o 4 meses veamos nuevas versiones de teléfonos, de pantallas y eso no quiere decir que necesitas el aparato en ese momento, o peor, que debas desechar el que uno ya tiene”, agregó.

La Docente de Cetys Universidad indicó que, más que regular el uso de estos aparatos para evitar daño a la tierra, se debe promover comprar estos aparatos siendo conscientes y no caer en el consumismo.

Cabe resaltar de ejemplo, los componentes y las baterías de un celular contienen arsénico y cadmio, elementos relacionadas a enfermedades respiratorias y cutáneas, afectan la forestación y pueden filtrarse en las redes de agua de arroyos, ríos y hasta los mares.