Julio César Chávez y Coepris 'noquearán' al Covid-19

Tijuana, BC.- Presentan la campaña 'Noqueando al Covid' para fomentar el uso de cubrebocas, en conjunto con Julio César Chávez y Coepris; también entregarán mascarillas en las zonas marginadas de Tijuana.

David Gutiérrez Inzunza, comisionado de Coepris en Baja California, explicó que se va a concientizar a la población sobre la importancia de usar correctamente los cubrebocas.

La salud no es de ocurrencias, no se me ocurrió, lo pensé en cómo decirle a Julio, una persona mundialmente conocida, el cómo puede encabezar él esta campaña”, comentó.