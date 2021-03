Julio César Chávez anuncia su última pelea

“Esta es la última y nos vamos”, así es como Julio César Chávez ve su pelea de exhibición ante Macho Camacho Jr en Guadalajara el sábado 19 de junio, se acerca su despedida definitiva del boxeo.

Será un homenaje en muchos sentidos y al mismo tiempo busca dejarles un grato momento a sus hijos. Por primera vez desde que los dos son profesionales, Julio Jr y Omar compartirán una cartelera con su papá. “Yo me voy a ir más pronto, espero que les quede de recuerdo”, dijo el Gran Campeón Mexicano.

El hecho de que sea un día antes del día del padre, le provoca sentimientos encontrados, por un lado es compartir con sus hijos, por el otro es enfrentar al hijo del difunto boxeador boricua con el que protagonizó una de sus peleas más especiales.

“Esa fue la pelea más vista, la que realmente paralizó a México. Arriba del ring nos dimos con todo, pero abajo fuimos muy buenos amigos. Luego de eso nos fuimos una semana a Culiacán de fiesta y ni siquiera dormimos, para qué les cuento”, comentó Chávez entre risas.

La pelea se promocionó desde el histórico Jai Alai de la Zona Centro, las dos promotoras que se unieron para realizar la cartelera, Toscano Boxing y Borizteca, hacen box en Tijuana. Chávez aprovechó para recordar lo especial que es esta frontera para su carrera y vida.

“Nací en Obregón, viví en Culiacán, pero desde hace años radico en Tijuana, es un lugar que me adoptó, aquí me apoyaron para tener grandes peleas, de aquí del salto para peleas por el título del mundo. Tijuana me quiere un chingo”, expresó Chávez, al son los aplausos de aficionados que lo veían detrás de una reja desde la Avenida Revolución.