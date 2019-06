Los jóvenes son importantes para realizar un cambio en la comunidad, coincidieron Sergio Iván Cruz y Lizeth Jiménez, quienes desde muy temprano acudieron a votar este domingo en la casilla especial 8902 del bulevar Insurgentes.



“Es muy importante venir a votar porque los jóvenes somos parte del cambio y decisiones de este País, se debe ejercer este derecho para tener oportunidades cada uno de nosotros”, expresó el joven de 29 años.



Sergio Iván mencionó que conocer las propuestas de cada candidato debe ser una obligación para emitir un voto razonado, sin importar el partido.



“Debemos saber qué iniciativas se tienen para la comunidad joven”, apuntó, “para eso la gente sale a votar, porque espera un cambio de verdad”.



Por otra parte, Lizeth de 20 años remarcó que votar es un derecho que se debe ejercer, “como jóvenes debemos de salir a tomar decisiones”.



Lamentó que se presentara poca afluencia de personas en la casilla a la que acudió, dijo no explicarse el motivo cuando es un proceso rápido y ágil que no quita mucho tiempo.



Sobre las peticiones a los futuros gobernantes aseguró que en el Distrito Xlll falta seguridad, porque no es confiable utilizar el transporte público, además, que las calles se encuentran en malas condiciones.



Retrasos



De acuerdo con la consejera presidenta del Distrito Xlll, la licenciada Paulina Martínez Castro, existió demora en la apertura de algunas casillas, no obstante, el inconveniente fue resuelto.



Destacó la participación de las autoridades en el ejercicio electoral para el resguardo de las boletas en las oficinas del consejo distrital.



“Tenemos presencia de la Policía Municipal y de todas las corporaciones policiacas desde que arribaron las boletas al Distrito, así que la jornada electoral ha sido muy protegida”.



Algunas de las colonias que comprende al Distrito, añadió, son Villa del Alamo, Hacienda Las Delicias y Los Venados; Jardines de La Mesa, El Florido y Lomas Virreyes, entre otras.



Vota candidato



El candidato a la alcaldía de Tijuana por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Julián Leyzaola, realizó el sufragio en el Distrito Xlll con retraso por la no apertura en su debido tiempo de la casilla correspondiente.



Fue hasta después de las 09:20 horas cuando la casilla ubicada en la escuela primaria General Francisco Villa, del Fraccionamiento El Porvenir, inició con la recepción de los votos.



Encargados mencionaron que esto se debió a falta de funcionarios de casilla, así como equipo de papelería que después fue recibido.