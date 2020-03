Jóvenes se alistan para participar en manifestaciones

Este domingo se llevará a cabo una manifestación en Tijuana donde se convoca a mujeres a participar para exigir sus derechos y visibilizar los actos de violencia en su contra; posterior a eso el lunes 9 de marzo será el paro nacional de Mujeres #UnDíaSinNosotras.

Las jóvenes tijuanenses contaron que apoyan las movilizaciones en pro de sus derechos y que participarán tanto en la manifestación del domingo como en el paro del lunes.

Paulina, de 16 años, estudiante de preparatoria dijo que cree que estas protestas ayudarán a crear un cambio en la sociedad y generará buenas consecuencias para ellas.

“Creo que sí habrá un cambio, las consecuencias que vayan a traer esta manifestación deben ser buenas para nosotras”, comentó.

Por su parte Alenice, de 15 años, dijo que es una buena forma de manifestarse ya que es necesario que sean escuchadas, porque se han suscitado muchas muertes y desapariciones de mujeres.

“Ha habido muchas muertes y desapariciones por ser mujer y más que nada la manifestación es para demostrar que las mujeres somos muy importantes para la sociedad en todos los ámbitos, desde la economía hasta las tareas del hogar, en todo, yo sí creo que es una buena forma de protesta”, declaró.

Manifestaciones pacíficas

Anyela, 17 años, señaló que espera que las manifestaciones sean de manera pacífica ya que está de acuerdo en exigir los derechos de las mujeres sin agredir los de los demás.

“Siento que es algo necesario porque ya se ha intentado en repetidas ocasiones defender nuestros derechos y no han sido escuchados. Estoy a favor del paro del 9 de Marzo, se que no se le está dando la seriedad pero si miramos el trasfondo esto va más allá de eso”, apuntó.

Jade, de 16 años, aseveró que muchos de sus derechos como mujer no son respetados y que hay muchas mujeres víctimas de abusos, por lo que se le hace justo la marcha y las protestas feministas.

“Es algo que no deberíamos hacer porque deben respetar nuestros derechos y lo que nos queda es exigir que nos respeten. Debemos alzar la voz y no quedarnos calladas. Les estamos dando a entender que si no hacen algo para detener esto o disminuirlo, qué pasaría si las mujeres desaparecieran en gran cantidad”, enfatizó.