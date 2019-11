Jóvenes demandan que suspensión del servicio sea pareja

TIJUANA.- El tandeo que se anunció por parte de la Cespt para reducir el consumo de agua en Tijuana debe aplicar para toda la comunidad, sin importar clases sociales, pidieron estudiantes universitarios de la ciudad.



Ingrid Pérez, quien cursa la carrera de sicología, solicitó que no se distinga clases altas sobre las medias o bajas, y que la restricción al agua no se presente más en las colonias marginadas.



Comentó que en su casa ya concientizan y a pesar de contar con regadera, optan por bañarse con cubeta, y también reutilizan el agua de la lavadora para lavar el patio.

Agregó que a pesar del anuncio oficial que se hizo el miércoles, en semanas previas se debió trabajar en una campaña de concientización con profunda difusión para no tomar por sorpresa a la ciudadanía.



“Yo no estaba preparada para esto, de repente me dicen que quizá no tengamos agua en diciembre, falta un poco de cultura en tener tinaco, aquí no sucede como en la Ciudad de México por ejemplo”.



Malas prácticas

Por su parte, Heriberto López criticó las prácticas que acostumbran algunos ciudadanos, como lavar automóviles con las mangueras abiertas todo el tiempo.



“Yo he visto colonias donde las personas tienen su carro y lo lavan con la manguera, no usan una cubeta ni tienen control, no tienen consciencia de que algún día no la van a tener”, indicó.



Para acelerar el proceso de concientización pidió a la población imaginar todos los días las actividades que no se podrían hacer sin agua, para que de esa manera valoren lo necesario que es el vital líquido y que no se debe desperdiciar.



Ambos dijeron estar a favor de que se apliquen sanciones ejemplares para personas que sean sorprendidas desperdiciando el agua.