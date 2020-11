Joven recién llegado a Tijuana se vuelve viral en redes sociales

Tijuana, BC.- El poder de las redes sociales es demasiado, cómo te puede hundir, te puede subir. Una simple publicación convirtió al joven Carlos Escobar en un personaje viral en grupos de mujeres de Facebook.

“Ladies mi sobrino acaba de llegar a vivir en Tijuana y busca comprar un carrito sencillo pero aguantador, su presupuesto es de 100K pesos. Que no sea chocolate ¿Alguien?”, fue la publicación que causó gran revuelo y ocasionó que distintas marcas lo buscaran para hacer colaboraciones.

"Fijate que yo le comenté a mi tía, yo no sabía qué onda y necesitaba un carro para moverme aquí en Tijuana porque pues las distancias son un poco largas y le dije a mi tía "Oye tía sabes de algún coche o alguien que tenga venta de carro, llegué aquí y no sabía que había los carros chocolate, en Mazatlán solo hay una agencia de carros, vas compras y ya", contó Carlos Escobar.

"Entonces le pregunté a mi tía y ella me dijo que iba a preguntar en un grupo de amigas que tenía, eso fue en la noche y me dice 'Oye tatita fijate que la publicación está causando alboroto, tienes muchas opciones de carros', entonces me comenzaron a llegar solicitudes de muchas mujeres, comentarios, fotos, y se comenzo todo este show", agregó mientras reía.

Además de encender las redes sociales con su sonrisa, Carlos Escobar es un joven originario de Mazatlán Sinaloa, solo tiene 23 años y es piloto aviador, además, con su marca de camisas “Tata.mx” ha ayudado a conseguir fondos para una casa hogar en Sinaloa, algo que planea comenzar también en Tijuana.

"En Mazatlán aparte de la aviación tengo una marca de camisetas y gorras de 'Tata.mx' que es una marca que apoya a una casa hogar de niños con parálisis cerebral, niños con autismo, niños con esquizofrenia, gente que en verdad necesita y toda su vida va a necesitar a alguien que este al lado para apoyar y por la cuestión de Covid y todo eso me alejé un poco del rancho de los niños, pero hicimos la labor de entregar despensas a las colonias más necesitadas y para eso está la marca", dijo.

Imágenes tomadas de video.

"No tiene fines de lucro ni nada, todo el dinero es para apoyar y una vez que te metes de lleno en dar y dar, te das cuenta que eso es lo mejor que puedas hacer, me gustaba mucho el proyecto pero la verdad es que otra de mis pasiones es la aviación y se me presentó el trabajo y aquí estoy, esto es un poco del detrás de Carlos, ayudar, pasarla bien y surfear", añadió.

Resaltó que se encuentra agradecido por tantas muestras de cariño y manda saludos a las mujeres de Tijuana que lo hicieron viral, Sin duda sorprendente el poder de las redes sociales.

"Un saludo para todas las Ladys de Tijuana, muchas gracias, me hicieron reír mucho y aqui estamos para cualquier cosa que se ofrezca en verdad, a seguirla pasando bien y disfrutar, mis redes sociales son carlossek en Instagram y la más importante que es la de las camisas tata.mx".