Joven hace de la garita su escenario internacional

Tijuana.- Se llama Jesús Javier 'Javi' y a sus escasos 16 años hace de la garita Tijuana-San Ysidro su escenario internacional para demostrar su talento y pasión por la danza.

Compartió que esta alternativa le ha permitido mantenerse alejado de las drogas y de las actividades ilícitas que ocurren en la colonia El Refugio, de la Zona Este de Tijuana.

"Donde vivo hay muchas drogas. Y el baile es como una droga para mí, con eso me libero, con esto puedo sentirme libre, bailar libremente sin que nadie me diga nada y por eso decidí bailar para no meterme en malos vicios ni en problemas", expresó 'Javi'.

Actualmente estudia el primer semestre de preparatoria y tiene el firme de propósito de ingresar a UABC, campus Mexicali, para obtener su título profesional en Danza e Ingeniería en Computación.

Así, cada domingo el bailarín instala una pequeña bocina, de la cual se escuchan cumbias, hip hop, entre otros ritmos, lo que llama la atención de los miles de automovilistas que cruzan a Estados Unidos.