'Joaquín Violinista' recibe beca por parte de su escuela para continuar sus estudios

Tijuana, BC.-Joaquín Hernández o “Joaquín Violinista” como es conocido, después de hacerse viral gracias a su historia, donde aparece tocando musica con violin en las calles de Tijuana, el día de hoy recibe una beca por parte de su escuela “Instituto Tècnico Americano” donde estudia la carrera de Técnico Dental.

Joaquín dijo estar feliz y entusiasmado, luego de que la institución educativa viera el video decidió darle la beca gracias a su esfuerzo, será hasta el día martes que el violinista acuda a reclamar su beca, pero aun así está muy contento.

Desde antes del Covid-19 ya se dedicaba a tocar este instrumento en algunas calles de Tijuana y a veces en eventos sociales, pero gracias a la pandemia el trabajo y las propinas han bajado considerablemente.

Desde que comenzó la pandemia se ha ido todo abajo, ha bajado mucho el trabajo, antes amenizaba eventos y eso también me pegó, me dedico a esto desde antes de estudiar, me metí a estudiar y tocando en eventos y en las calles e logrado pagar la escuela”. Contó Joaquín Hernández.

Viene de familia de músicos y desde muy temprana edad aprendió a tocar instrumentos, pero de todos ellos el violín ganó, dice que siente que nació para tocarlo, es el que más fácil le ha resultado.

Foto: Ashley García

“Desde pequeño yo veía a mi familia, a mis tíos y me gustaba, entonces me regalaron un violín, se tocaba la trompeta, piano y guitarra pero el violín se me da, también doy clases a veces por lo mismo que me gusta más”, dijo Joaquín Hernández contento.

Comentó que debido a la actual situación y a que debe tomar sus clases de forma virtual, se le ha dificultado aún más continuar trabajando ya que algunas veces tiene mucha tarea.

“Es mucho sacrificio de tiempo lo que le dedicó y ahorita con clases en línea es difícil porque son muchas tareas al día y a veces no tengo tiempo ni de trabajar, pero necesito trabajar para pagar la escuela”. Joaquín Hernández.

Si quieren contratar sus servicios o apoyarlo, puede hacerlo siguiéndolo en sus redes sociales y mandando mensajes. Lo encuentran como “Joaquin violinista”.