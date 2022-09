Jackie Nava: La “Princesa” de Tijuana

Jacqueline Nava Mouett, también llamada “Princesa Azteca”, tuvo el honor de coronarse como campeona mundial de box en dos categorías; con su habilidad estratégica probó su eficacia también en la curul, al ser elegida en 2015 como diputada federal en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión de México, siempre comprometida con el deporte.

Sorpresivamente, anunció su retiro del cuadrilátero este próximo 1 de octubre, cuando chocará guantes por última vez.

Actualmente comparte su experiencia en el deporte profesional a través de conferencias dirigidas a niños y jóvenes, para incentivarlos a superarse y promover la disciplina y el deporte en sus vidas. Igualmente, instaló su gimnasio de box en Tijuana, Jackie Nava Gym por medio de “Jackie Nava A.C.”, para apoyar a los chicos de altos promedios en sus escuelas y motivarlos a practicar deporte y explotar sus capacidades.

¿Cómo te sientes al consagrarte como una “máster” del boxeo?



“En realidad, sí me considero con cierta experiencia, pero creo que siempre hay mucho por hacer y aprender, y en lo que a mí respecta, lo voy a transmitir a los que vienen”.

¿Qué papel ocupa ahora el deporte en tu vida?



“Yo creo que un 90%; vivo de esto realmente. Esta es mi última pelea, pero el deporte va a ser parte indispensable de mi vida. El 10% es el hogar y el trabajo también, pero va ligado con el deporte”.

¿Cuáles son tus grandes pasiones en lo personal y en lo profesional?



“En cada etapa de mi vida, ya sea en la escuela, en el trabajo o en mi deporte, he tratado de exigirme más, eso me caracteriza y por eso es que creo que he llegado lejos. Todo lo que tiene que ver con lo que hago profesionalmente es algo personal, va junto con pegado”.

¿Qué tan importante consideras que es el dormir bien?



“Muy indispensable, sobre todo en el tema deportivo. Es lo que te recupera, lo que te abre la mente de nuevo y te mantiene alerta. A veces duermo hasta en el día cuando estoy en preparación porque tengo que recuperar el esfuerzo de la mañana para que pueda rendir en la tarde”.

En este punto de tu trayectoria, ¿con qué sueñas?



“Tengo dos niñas, quiero verlas crecer y acompañarlas en sus actividades, que logren sus sueños junto con lo que yo voy haciendo. Trascender y seguir perseverando, ese es el mensaje que quiero transmitir; ver cómo puedes rescatar mentes de niños que pueden llegar a lograr sus sueños, para mi es muy bueno”.

Un mensaje para los lectores de FRONTERA:



Estoy agradecida con la gente que ha estado conmigo desde un principio, y ojalá que les guste la última pelea como yo voy a disfrutar cada minuto arriba del ring.

“Los sueños se construyen cada día: considero que la constancia diaria construyen los éxitos, las conquistas y las victorias de nuestras vidas”.

Síguela en:



Fecebook: @JackieNavaOfficial

