Isla de Cedros reclama atención de AMLO

Ensenada, BC.- A pesar de que había pocas personas esperando al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su arribo a Ensenada, Oscar Rafael Colunga Camacho, estuvo en representación de los habitantes de Isla de Cedros para exigir atención a esa zona en la que actualmente carecen de servicios médicos, agua y obras.

“La comunidad de Isla de Cedros se encuentra en un abandono total por los tres órdenes de gobierno y es una problemática añeja que gobierno tras gobierno es la misma situación, no hay la atención debida y vine para entregarle un pliego petitorio con diversos puntos que requieren atención inmediata”, puntualizó.

Colunga Camacho comentó que uno de los temas más urgentes es la atención médica, ya que no se cuenta con un quirófano, no hay médicos especialistas e incluso a veces ni siquiera cuentan con médicos generales.

“Cuando surge una emergencia médica tienen que sacar a los pobladores en una lancha de alta velocidad de la Secretaría de Marina, hacia Guerrero Negro, a veces se trata de una apendicitis, los pacientes con el dolor que no pueden ni caminar y todavía tienen que ir golpeteando en el mar en la lancha, es una situación muy difícil la que vive la comunidad”, lamentó.

Por otra parte, señaló que el abastecimiento de agua potable es insuficiente, ya que cuentan con una planta desalinizadora que fue inaugurada durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid pero que no sirve.

“No se abastece de agua a toda la población ya que no hay una red hidráulica que abarque todas las colonias y la Cespe no tiene pipas, únicamente dos pero están descompuestas, no hay ambulancias y el equipo de bomberos tiene que buscar la manera de cómo atender situaciones de emergencia con herramientas muy rudimentarias”, indicó.

Finalmente, pidió al Presidente de la República que se tome el tiempo de leer el documento y atender a la brevedad a los más de 2 mil habitantes de Isla de Cedros que tienen años en el abandono de los gobiernos.