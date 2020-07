Irregulares más de mil empresas en Estado con servicios de agua

TIJUANA, BC.- En Baja California son más de mil empresas las que presentan irregularidades con los organismos del agua por el pago de sus servicios, sumando una deuda de más de 2 mil millones de pesos.

La secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, informó que hasta la fecha por estas irregularidades han presentado 36 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además, han abierto un total de 40 carpetas de investigación en donde están involucrados 138 funcionarios estatales que de alguna manera participaron en las irregularidades, esto solamente en Tijuana y en Mexicali ya presentaron la primera denuncia penal.

Entre los temas detectados es la contratación irregular de medidores, abuso de autoridad, faltante de tubería, defensa jurídica inadecuada, cohecho, conflicto de interés, omisión y corrupción.

Dijo que “altos mandos” como directores y jefes de distrito están involucrados en estos casos.

Detalló que en total son mil 76 empresas con irregularidades que presentan un adeudo de 2 mil 447 millones 967 mil 324 pesos.

Hasta el momento han logrado recuperar 794 millones 725 mil pesos con un faltante de un millón 683 millones 242 mil 41 pesos.

“Ya vamos empezar con las acciones legales, si no están cumpliendo, si no están pagando, no basta con un corte o suspensión del servicio, creo que no es la solución, luego empiezan a robar, se conectan ellos mismos”, advirtió.

Por su parte, el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, aclaró que el dinero que se recupere se invertirá en los municipios, por ejemplo, los 686 millones recuperados en Tijuana, los aplicarán en esta ciudad y Playas de Rosarito.

Esto lo están utilizando para la limpieza de la Canalización del Río Tijuana, obra que tendrá un costo de 90 millones de pesos.