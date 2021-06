Irá Benítez contra los vendedores de droga en Tecate

Tecate, BC.- Una “cacería” contra los narcomenudistas iniciará el virtual ganador a la Alcaldía de Tecate, Darío Benítez Ruiz, con el objetivo de disminuir el índice delictivo en dicho municipio.

En entrevista con Frontera, señaló que el problema de inseguridad en dicha ciudad se debe al crimen organizado y reveló que creará un cuerpo especial con expertos de seguridad informática con la finalidad de buscar y detener a narcomenudistas.

“El grave problema de Tecate es un problema de narcomenudeo y los narcomenudistas en Tecate son muy tontos para operar, la mayoría de ellos utilizan Facebook, WhatsApp, utilizan telefonía celular. Vamos a empezar a "mapearlos" uno por uno y vamos a empezar a sacarlos de las calles con un cuerpo dedicado específicamente a la captura de narcomenudistas aquí en la ciudad”, declaró.

Consideró que para atender esta situación también se requiere una mesa de coordinación única en la que participe el Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y la Policía Municipal esto para que coadyuve en las estrategias de defensa y protección.

¿POR QUÉ USTED QUISO SER ALCALDE DE TECATE?

Porque me duele la ciudad, me duele lo que está pasando en Tecate, yo aquí nací, aquí he vivido toda mi vida, aquí está mi familia, y vemos Tecate peor que nunca, vemos un Tecate desconectado del bienestar, un Tecate secuestrado por la violencia, un Tecate abandonado en el tema de servicios públicos. Nos duele lo que está sucediendo en la ciudad y por eso decidimos dar un paso al frente en un momento donde no había alternativas viables para construir un proyecto para rescatar la ciudad.

NOS PUEDE HABLAR DE SU TRAYECTORIA, ¿QUIÉN ES DARÍO?

Yo vengo de trabajar en la industria tecnológica, tuve la fortuna de aprender programación, informática, ciencias computacionales desde los 13 años de edad. Vengo de trabajar en la industria en el desarrollo de software, de trabajar como ingeniero en datos en Silicon Valley, pero también he tenido una veta en el tema político.

Me tocó coordinar a dos jóvenes de Tecate en la elección federal de 2012, en una elección donde dimos el todo por el todo para evitar el triunfo del ex presidente Peña Nieto. En 2013 arrancamos el proceso de fundación de Morena, es el único partido en el que yo he militado; ese mismo año a mi se me tomó protesta como el primer presidente fundador del partido en Tecate con apenas 21 años. Posteriormente me dedique a fundar dos empresas, dos negocios, hasta el año pasado cuando el ingeniero Jaime Bonilla me invita a dirigir la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, donde en 11 meses logramos cambios trascendentales.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES QUE HAY EN EL MUNICIPIO DE TECATE?

La primera es el tema de los servicios públicos, Tecate sufre un abandono tremendo en el tema de servicios públicos particularmente lo que tiene que ver con la recolección de basura y el tema de mantenimiento de las calles, son dos cosas que el aquejan a la mayor parte de la ciudadanía, pero el tema toral que está padeciendo mi ciudad es el tema de la seguridad, el tema de la violencia que azota a este pueblo.

¿CUÁL SERÁ LA PRIORIDAD DE SU GOBIERNO?

Tenemos tres cosas muy claras, la primera, tenemos que hacer un esfuerzo inmenso en el tema de estructurar las finanzas del municipio, somos el municipio más endeudado en el corto plazo de todo el país, con poco más de mil 200 millones de pesos de deuda. Hoy estamos orientando gran parte del equipo a trabajar en el proyecto de restructuración financiera para trabajar en condiciones de liquidez para trabajar en esto que le hemos llamado un proyecto con visión de nueve años. El segundo tema toral es la reactivación de os servicios públicos que todo lo que nos mandata el 115 como municipio, tema de recolección de basura, tema de alumbrado, tema de mantenimiento de las vialidades. El tercer tema toral el tema de la seguridad, volver a recuperar la paz de la ciudad esa va ser una las mayores prioridades de este gobierno.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA DEUDA DEL MUNICIPIO Y CÓMO HACER FRENTE A TODAS LAS OBLIGACIONES SIN NO HAY DINERO?

Hoy la deuda pública asciende a poco más de mil 200 millones de pesos. Tenemos un panel de expertos en materia financiera trabajando ya en el proyecto de restructuración, este panel de expertos está siendo encabezado por el doctor en economía Antonio de Jesús Rosas, quien seguramente los vamos a ver como tesorero municipal en esta administración entrante. La primera es el tema del presupuesto público, en los últimos 10 años de la vida pública de Tecate no ha habido una reforma sustancial al presupuesto de egresos.

Nosotros si nos vamos a meter, a modificar partida por partida. Por otro lado está el tema del refinanciamiento de la deuda pública, una de las estrategias financieras a la que estamos apostándole es la de convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo para tener margen de acción y generar condiciones de liquidez.

El tercer punto es el tema de generar un convenio con Issstecali, de la cual somos el principal acreedor. La mayor parte de la deuda pública es deuda de Issstecali, hemos tenido ya pláticas con la virtual gobernadora electa, Marina del Pilar para poder llevar a buen puerto el tema de cómo vamos a manejar los gastos del Issstecali y que se puedan reactivar los servicios de seguridad social para los trabajadores. Y el cuarto tema es incrementar la recaudación propia, Tecate es un municipio que depende de los fondos federales, depende del Gobierno del Estado, y la propia fórmula de financiamiento de la federación te marca que a mayor recaudación propia también te llegan más fondos federales, entonces un ganar, ganar.

Tenemos que apostarle a incrementar la recaudación y los vamos hacer sin incrementar impuestos, sin aumentar el predial, la meta es poder incrementar la recaudación propia por lo menos en 150 millones en el primer año.

TECATE SE HABÍA CARACTERIZADO POR SER UN MUNICIPIO TRANQUILO, SIN EMBARGO, DESDE HACE MESES VAN EN AUMENTO LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO ¿QUÉ PLAN TIENE PARA ATENDER LA INSEGURIDAD?

Lo primero es entender que el problema de violencia en Tecate es un problema de crimen organizado, lo primero que estamos poniendo en la mesa es la urgente necesidad de que exista una mesa de coordinación única entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y la Policía Municipal, tiene que haber una mesa de coordinación única que coadyuve en las estrategias de defensa, de protección de los hogares de Tecate.

Los delitos de alto impacto tienen que ser perseguidos por la Guardia Nacional y por el Ejército, sin embargo, tienen que estar en coordinación con la Policía Municipal que es el cuerpo policiaco de proximidad ante cualquier incidente. Viene una reforma total a la Dirección de Seguridad Ciudadana, y contempla múltiples cuestiones.

La primera de ellas es quitarle toda facultad recaudatoria a la Dirección de Seguridad, las tramas de corrupción que se viven en la dependencia tienen que ver siempre con dinero y lo primero que vamos hacer es quitarle el cobro de multas, para entregárselo a la Recaudación de Rentas Municipal.

También es cambiar el modelo de selección de los jueces calificadores, que por años se ha comentado que los jueces calificadores siempre están involucrados en las tramas de corrupción. Por ello es muy probable vayamos a generar un convenio con el Consejo de la Judicatura para que nos ayude en el proceso de selección de los jueces calificadores para garantizar que tengamos jueces imparciales y preparados en la materia.

El tercer elemento es una cuestión de depuración policiaca, no hay en Tecate ninguna persona sensata que no sienta, que no crea que el crimen organizado está metido hasta el tuétano en la corporación policiaca, por eso tenemos que proceder a hacer una depuración, pero eso también va venir acompañado de mejores condiciones para la policía. Todo esto va venir acompañado de una estrategia de tecnología para la prevención, vamos a ayudar a la gobernadora en el tema de la instalación de cámaras de vigilancia en toda la ciudad para la operatividad del C5, pero además vamos a darle incentivos a la policía municipal por portar en su vehículo y en su pechera una cámara que monitoree permanentemente el comportamiento de los oficiales para que la gente pueda recuperar la confianza en la corporación municipal.

Todo esto lo vamos a complementar con la creación de un cuerpo de expertos en seguridad informática con la finalidad de empezar a hacer cacería de narcomenudistas, el grave problema de Tecate es un problema de narcomenudeo y los narcomenudistas en Tecate son muy tontos para operar, la mayoría de ellos utilizan Facebook, utilizan WhatsApp, utilizan telefonía celular, vamos a empezar a mapearlos uno por uno y vamos a empezar a sacarlos de las calles con un cuerpo dedicado específicamente a la captura de narcomenudistas aquí en la ciudad.

¿QUÉ PLANEA SU GOBIERNO PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DEL RELLENO SANITARIO? LA EMPRESA INCUMPLE CON LA CONCESIÓN Y LA CIUDADANÍA SE QUEJA DE LA DEFICIENCIA DEL SERVICIO?

Hay una empresa que tiene la concesión, lo más preocupante al día de hoy es que el actual relleno está al bordo de su vida útil, le quedan menos de 16 meses de vida al actual relleno, hay algunos expertos que dicen que la vida útil del relleno ya caduco, nos urge iniciar la construcción del seguro relleno sanitario de la ciudad que vamos a buscar construirlo en un espacio aislado que no implique un foco de contaminación para la ciudad, pero que además cumpla con la norma 083 de Semarnat, tenemos que primero revisar las condiciones del convenio de concesión con la empresa, al día de hoy no tenemos copia del contrato, necesitamos revisar las condiciones para buscar llevar a buen puerto la relación, no queremos tampoco conflictuarnos con la empresa, pero si estamos viendo que no cumple con lo establecido en el contrato pues hay que ajustar cuentas.

HA MANIFESTADO QUE ESTÁ DISPUESTO A ABRIR LAS PUERTAS DE SU GOBIERNO A QUIENES CONTENDIERON CON USTED EN CAMPAÑA ¿YA HABLÓ CON ALGUNO DE SUS EX CONTRINCANTES?

Al día de hoy los únicos que se han comunicado a sido la candidata Judith Armenta, se han comunicado equipos de los demás candidatos, me ha hablado el presidente del RSP, me ha hablado gente del candidato independiente Celso Figueroa, pero de los demás candidatos no ha habido un pronunciamiento, esperemos que ya que se expida la constancia de mayoría tengan a bien acercarse para trabajar en conjunto.

LA RELACIÓN ENTRE LA ALCALDESA ZULEMA ADAMS Y EL GOBERNADOR JAIME BONILLA, FUE ALGO RÍSPIDA, LO QUE QUIZÁ IMPACTÓ EN EL DESARROLLO DE TECATE ¿CÓMO ES SU RELACIÓN CON EL GOBERNADOR? ¿CÓMO ESPERA QUE SEA CON MARINA DEL PILAR?

Mi relación con el ingeniero Jaime Bonilla es buena, tengo una relación de amistad desde el 2013, lo tengo en un alta estima, creo que es una persona que dice lo que piensa y hace lo que dice lo cual se valora mucho en política, lamento mucho el conflicto que ha habido entre la alcaldesa de Tecate y el gobernador, sin darle a ninguno de los dos la razón, independientemente quien tenga la razón del conflicto, lo cierto es que no se debe de permitir por ningún motivo que un conflicto político o una diferencia afecte al ciudadano, que es lo que terminó ocurriendo y esa parte sí creo que ha faltado, responsabilidad de estado y es algo que no vamos a permitir en la siguiente administración, tuve ya una plática personal con Marina y llegamos a un acuerdo personal que independientemente de cualquier diferencia que pudiera llegar a surgir no vamos a permitir jamás que una diferencia de opinión termine afectando al ciudadano, vamos a trabajar siempre en coordinación, ese es un pacto que hicimos.

¿INVESTIGARÁ LOS MANEJOS EN EL MUNICIPIO DE SU ANTECESORA?

Totalmente, y yo creo que eso se va encargar con mucho esmero la próxima síndico, la compañera Mayte Méndez, que está muy interesada en revisar qué fue lo que ocurrió con las cuentas de esta administración y me gustaría añadir que vamos a trabajar en estos meses que vienen para que quede formalmente impugnada la candidatura a diputado de la alcaldesa, no se dio al principio, pero todavía se puede impugnar antes de la toma de protesta porque la ciudadana no cumplió con los 90 días de separación del cargo, entonces vamos a trabajar para que a la señora no la veamos en San Lázaro.

Nombres

AMLO: Mejor presidente de la historia.

Jaime Bonilla Valdez: Persona directa.

Marina del Pilar: Brillo.

Alejandra León: Traición.

Javier Pérez Ramos: Ingenuidad.

Zulema Adams: Traición