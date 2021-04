Invita SS a los bajacalifornianos a donar sangre de manera altruista 

MEXICALI BC.- La Secretaría de Salud exhorta a la ciudadanía a convertirse en donantes de sangre altruistas y hacer donaciones regulares, con el propósito de alentar a más personas a regalar vida.

La mayoría de las donaciones de sangre son por vía familiar; sin embargo, en algunas ocasiones los pacientes no cuentan con familiares o amigos cercanos que puedan contribuir a la donación, por lo que dependen de la voluntad y solidaridad de personas desconocidas.

Explicaron que este vital líquido no se puede fabricar y la única forma de adquirirlo es que una persona quiera regalar una pequeña cantidad de su sangre de manera voluntaria y altruista.

Desafortunadamente es común la disminución en el número de donadores de sangre y el aumento en la demanda de transfusión para pacientes hospitalizados, por diferentes causas como traumatismos relacionados a accidentes viales, complicaciones en pacientes oncológicos, entre otros padecimientos.

Por lo que se invita a la población, contribuir en esta noble causa; los requisitos para donación de sangre en las unidades hospitalarias son:

Tener entre 18 y 65 años, presentarse en ayunas, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, no estar embarazada, ni menstruando o lactando, pesar más de 55 kilos, no tener síntomas de gripa, no haber ingerido medicamentos en los últimos 5 días.

Si se cumplen con los requisitos pueden acudir de lunes a domingo de 7:00 a 10:00 horas al Banco de Sangre de los Hospitales Generales del Estado.

Las autoridades de salud hicieron un llamado a la población a sumarse como donador altruista de sangre en solidaridad con los más desprotegidos, a través de este vital líquido una persona puede salvar de 3 a 4 vidas.