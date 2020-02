Sufren discapacitados visuales por falta de empleo

Tijuana, BC.- Un aproximado de 10 mil personas con discapacidad visual en Tijuana requieren la creación de una bolsa de trabajo, informó Jorge Cantú Olvera, presidente del Grupo Guía de Apoyo a Invidentes.

En reunión con la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index) Zona Costa, Cantú pidió que se abra una bolsa para que personas invidentes de la ciudad puedan integrarse a la economía formal.

Mencionó que el primer obstáculo que enfrentan las personas con discapacidad visual es la indiferencia y el rechazo de empleadores cuando buscan alguna oportunidad de trabajo.

“El hecho de decir: es que no les podemos dar trabajo porque no saben hacer nada; nos discrimina. Nadie nos quiere abrir las puertas porque piensan que no podemos hacer nada; por eso es que nosotros queremos alzar la voz y buscar esos espacios laborales”, comentó.

Jorge Cantú relata que a pesar de su condición ellos quieren que les den la oportunidad de poder trabajar, ya que hay veces que no tienen ni para el transporte, ni para los gastos médicos y particulares que requieren.

“Cómo no vemos hemos perdimos nuestro trabajo, no nos dan permiso de vender los de vía pública, tenemos que andar en el subempleo haciendo galletas, pasteles, pulseras, cosas que nosotros tenemos que andar ofreciendo en las calles”, añadió.

Aseguró que por difícil que pueda ser el trabajo a realizarse, si se les da la capacitación adecuada ellos se encuentran con plena seguridad de poder desarrollar las tareas asignadas.

“Porque tenemos todos los otros cuatro sentidos y tenemos la fuerza y las ganas de seguir saliendo adelante. Necesitamos ingresos económicos para poder sufragar los gastos que conlleva tener esta discapacidad”, reiteró.

El Presidente del Grupo Guía de Apoyo a Invidentes calculó que hay un aproximado de 10 mil personas con discapacidad visual en Tijuana.

La asociación tienen registrados 30 y están trabajando con el Ayuntamiento para aumentar su padrón.

“Hay personas que los ocultan (a los invidentes) y no los dejan salir, por eso formamos esta asociación para captar a más personas que están en nuestra situación y se puedan reintegrar a la vida social y laboral a la que como seres humanos todos tenemos derechos”, agregó.

Ante esta problemática el presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria (Arhitac), Heriberto Galindo dijo que van a iniciar un proyecto para insertar a las personas con discapacidad visual en la industria sin que represente riesgos para ellos.

“Vamos a trabajar juntos, Arhitac y Grupo Guía de apoyo a invidentes, les pedí una cita para armar un proyecto y dar oportunidad de empleo a estas personas”, declaró.