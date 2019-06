Invaden cerro frente al Libramiento Sur de Tijuana

Ana María Wences iba un día al supermercado el Libramiento Sur, antes de la colonia Obrera en el sentido de Playas de Tijuana al swap meet Fundadores, y vio que en el cerro algunos marcaban los terrenos, se acercó, preguntó por el responsable y le dijeron que no había, que simplemente agarrara su pedazo de tierra.

“La verdad yo pasé al Soriana a agarrar unas tortillas de harina y miré que había mucha gente y dije pues voy a ver de qué se trata” declaró la mujer originaria de Michoacán.

Pasó años en proceso de asilo en Estados Unidos, se lo negaron y la regresaron a México, sus 4 hijos nacieron allá por lo que cruzan diario a la escuela. Ella vende lo que consigue en el sobrerruedas, pero ya no le alcanzó para una renta.

Sí me da temor y sé que hay riesgos aquí, pero es la necesidad, cuidar el terreno ha sido bastante complicado porque tenemos que estár aquí día y noche cuidándolo, yo con mis niños ha sido bien pesado” añadió Ana María.

Así como ella, llegaron varios a uno de los cerros colindantes con el periférico o Libramiento Sur, una de las principales vialidades en Tijuana, dividieron con mecates y empezaron a construir con lo que han conseguido.

“Yo pienso que toda la gente que está aquí ocupamos un terrenito, vamos a ver si logramos que nos den la oportunidad de tener donde vivir, habemos muchas personas que no tenemos” señaló Miguel Maya, otro de los ciudadanos.

Todos los que se encuentran en este cerro están concientes de que no son los dueños y que en cualquier momento podría llegar el propietario o el mismo gobierno a desalojarlos, saben que se trata de una de las llamadas invasiones.

Pedro Martínez, un señor mayor, es otro de los invasores y narró que no es la primera vez que intenta construir un espacio en este cerro.

“La otra vez llegaron los soldados y nos echaron para afuera, ya tiene años, fueron unos militares y policías y según en ese entonces que por ordenes del dueño” mencionó Pedro.

Ya no quieren rentar y no les alcanza para comprar, por ello, sin importar riesgos prefieren un cerro que no cuenta ni con los servicios básicos para vivir, es la realidad de muchas familias que buscan subsistir en esta frontera.