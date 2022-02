Intentan migrantes cruzar por garita de Otay

Tijuana, BC.- Ayer un grupo de migrantes mexicanos intentó cruzar de manera irregular a Estados Unidos por la garita peatonal de Otay, en Tijuana, a quienes los elementos de seguridad de esa nación les impidieron el paso.

Más de 40 personas de Michoacán y Guerrero, víctimas de los desplazamientos forzados por la violencia, buscaron ingresar a la Unión Americana.

Desde las 9:00 horas, niños y adultos hicieron un plantón en la garita con la intención de ser atendidos por las autoridades migratorias para saber la resolución del asilo humanitario que iniciaron en 2021.

Huyen del crimen organizado

José, originario de Guerrero, arribó a Tijuana hace seis meses, huyendo del crimen organizado que lo persigue por negarse a trabajar para él.

“Todos los días nos dicen lo mismo: que no hay asilos, que están cerrados. Ya estamos desesperados en México. Queremos llegar a Estados Unidos por la seguridad de nuestros hijos, que estudien y estén tranquilos, queremos trabajar”, expresó.

Por su parte, Claudia y sus dos hijos, platicaron su miedo de regresar a Michoacán, en donde asesinaron a su esposo después de obligarlo a cometer actos ilícitos.

Violencia no respeta edad ni condición

Describió que la violencia no respeta edad ni condición; los sonidos de los balazos están presentes todos los días, lo mismo que los ejecutados.

“Queman casas, queman carros. Allá vivimos en el suelo protegiéndonos de los balazos. Nosotros no queremos el sueño americano para conocer Estados Unidos como turistas, nosotros queremos vivir con seguridad”, dijo Claudia.

El director municipal de Atención al Migrante, Enrique Lucero, comentó que por este hecho vigilarán las garitas de El Chaparral y Otay para evitar que nuevamente se forme un campamento.

Trámite de asilo humanitario

Informó a las familias que permanecer en las entradas a la Unión Americana les perjudicará en el trámite del asilo humanitario y que si intentan cruzar de manera irregular serán castigados de por vida.

“Si algo sabemos de las autoridades americanas es que si tú ejerces más presión, se hacen hacia atrás, porque si ceden, será la misma dinámica. Queremos hacerles entender que no está en nuestras manos, que no pueden estar en esta zona porque es de tránsito y que no van a llegar a ningún punto”, sostuvo Lucero.

Reconoció que mientras el gobierno del presidente, Joe Biden mantenga suspendida la atención migratoria, más familias se acercarán a las garitas o intentarán ingresar al territorio estadounidense como indocumentados.

“Ellos no tienen otra alternativa y yo los comprendo, quieren estar más cerca de la frontera para estar cerca de ese ‘sueño americano’ y eso los tiene con esa esperanza. Hasta que ellos no tengan una respuesta de un ‘no’ o un ‘sí’ por parte de la autoridad americana, yo creo que resolverán su dilema”, dijo.