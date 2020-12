Insuficientes los médicos contra el Covid

Las próximas tres semanas serán críticas en Baja California, ya que carece de personal médico para atender a los enfermos de coronavirus, mientras los hospitales casi llegan a su máxima capacidad.

Así lo advirtió el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico, quien informó que los nosocomios generales y del IMSS ayer registraron una 68% de ocupación; uno de los más saturados es el Hospital General de Tijuana (HGT) en donde solo hay 16 camas y 31 ventiladores.

Ayer se rompió el récord de 497 pacientes hospitalizados y los pacientes intubados en el transcurso de un mes pasaron de 130 a 170.

Aseguró que la Entidad cuenta con capacidad para seguir al frente de la pandemia con 213 camas y 150 ventiladores mecánicos, sin embargo, reiteró la falta de profesionistas para atender a los enfermos Covid-19.

"El tema no son las camas, el tema es el personal médico que se requiere. No es sencillo tratar a un paciente Covid-19 y en este sentido estamos perdiendo médicos, porque muchos ya se están yendo para hacer su especialidad y no los podemos retener", declaró.

Comentó que actualmente 200 médicos son los que atienden la emergencia sanitaria.

Abrirán pisos en HG

Pérez Rico reiteró que en el HGT se abrirán dos pisos más, en donde se tendría un aproximado de 40 camas, pero falta personal.

Al respecto, el director del HGT, Alberto Reyes Escamilla, reconoció que la institución llegó a su máxima capacidad hospitalaria.

Detalló que la situación se agravó por el déficit del personal, lo que afectará en la atención de los pacientes Covid-19 y de nuevo ingreso.

"Está muy difícil la estrategia, porque nos hace falta gente, ya sacamos desplegados para contratar y la gente no quiere caminar. La gente se molesta porque quiere sus vacaciones y no se la podemos dar", expuso.

Reyes Escamilla comentó otra de las problemáticas es que al personal médico se les adeuda sus salarios y eso lo desmotiva.

"El sindicato dijo que probablemente iba a tomar más medidas drásticas porque al personal no le han pagado la quincena. Y ese es un problema muy serio, ya trabajaron y lo menos que tienen que hacer pagarles", sostuvo.

El director del HGT confió en que el Gobierno Federal y Estatal atienda la situación de los trabajadores de la salud y también contrate a más.

Mientras la atención a los pacientes tendrá que ser limitada; ayer 70 pacientes estaban en el Área de Urgencias porque los pisos estaban llenos y algunos listos para ser usados.

"El problema es que no tenemos personal. No los podemos abrir si no tenemos personal, ya se está buscando una alternativa con la Jurisdicción de Salud, ya nos van a mandar probablemente unos médicos, necesitamos mínimo 40, pero para poder abrir ese piso necesitamos unos 18 médicos", insistió.

Por ello, Alberto Reyes Escamilla dijo que aplicarán criterios para recibir a pacientes que requieran hospitalización.

"Si no hay cupo hay que valorar quién tendrá que irse a su casa, de acuerdo a las condiciones que tenga. Está difícil la situación porque no los puedo tener a todos, aunque queremos, pero sí tiene que haber una selección de pacientes", dijo.