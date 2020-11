Instruye el Gobernador investigar 'contratos millonarios' de González

Tijuana, BC.- El Gobernador del Estado giró instrucciones a la Secretaría de Honestidad y la Función Pública (SHFP), para que inicie una investigación al alcalde de Tijuana. Arturo González Cruz,

Cuestionado durante su transmisión en vivo por presuntamente beneficiarse de contratos millonarios de la administración pública, aun siendo Presidente Municipal, Jaime Bonilla Valdez expuso que él se encargaría de revisar el señalamiento.

La pregunta fue por presuntos contratos que el primer edil mantiene desde sexenios anteriores con el Gobierno de Baja California por el arrendamiento de oficinas de la Secretaría de Salud del Estado, en Mexicali, que de acuerdo al planteamiento, siguen vigentes.

"Este tema se lo paso a la Secretaría de Honestidad para que investigue, no es una cosa que vamos a dejar pasar tan fácil, si hay algún tipo de arreglo que hizo o que ha estado haciendo sin los propios procedimientos, licitación y eso, me encargo yo, si no mañana, la licenciada Vicenta vaya a darnos su reporte", expresó.

Con base a lo publicado por un portal informativo, expone el Gobierno del Estado en un boletín de prensa, en febrero de 2020 Arturo González Cruz, ya como Alcalde, firmó contratos con la Secretaría de Salud que dirige el doctor Alonso Pérez Rico, los cuales se mantienen vigentes y concluyen hasta el 31 de diciembre de 2020.