Instalarán durante diciembre alcoholímetros en distintos puntos de Tijuana

Tijuana, BC.- Durante el presente mes se instalarán alcoholímetros en diversos puntos de la ciudad con la finalidad de que haya menos personas manejando en estado de ebriedad durante las posadas y fiestas navideñas.

José Fernando Sánchez González, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que en esta ocasión ya trabajan en algunos esquemas para evitar que a través de las redes sociales se informe sobre los puntos que se instalarán.

Ya tenemos una estrategia para que esto no suceda, no se las puedo decir, lo que vamos hacer alguna estrategia para que esa información no sea la verídica y que no sea los puntos de alcohol”, declaró.