Instalan mercado en obra inconclusa

Tijuana BC.- Tras varios días sin movimiento en los trabajos viales en bulevar Las Fuentes, el mercado sobre ruedas se instaló en la calle que se encuentra cerrada.

“Me afectó mucho económicamente ya que estuvimos detenidos un año sin vender”, afirmó Eduardo Pantoja, vendedor de ropa en el mercado.

Expuso que independientemente de la pandemia, la repavimentación significó un problema más para su economía, ya que su negocio de ropa, no prosperó en este tiempo.

Nos perjudica a nosotros que vendemos y a la gente que pasa por aquí, en carro o caminando”

Afirmó.

Venta sobre obra inconclusa

Ante la necesidad de trabajar, Eduardo comentó que los vendedores del sobre ruedas de las casas Beta decidieron instalarse en la obra inconclusa, pero aunque las vialidades están terminadas, hay un cúmulo de tierra que impide el paso de autos.

“En fines de semana es mucho más tardado pasar”, señaló el comerciante, puntualizando que tener un carril por sentido dificulta el paso por la vialidad disponible, alargando su traslado por más de 20 minutos, para llegar a su hogar.

Comentó que atravesar caminando no lo hace más fácil, debido a que los automóviles no ceden el paso, por lo cual, en ocasiones prefiere no salir ni arriesgarse a un accidente.