Instalan en Lomas del Mirador el comité estatal del movimiento “Alianza Patriótica por la 4T” en Baja California

Tijuana, B.C.- Ante el creador, impulsor principal y actual coordinador nacional del movimiento “Alianza Patriótica por la 4T”, Ricardo Peralta Saucedo (ex subsecretario de Gobernación), rindieron protesta integrantes del Comité Estatal de este organismo político, durante una asamblea comunitaria realizada en la colonia Lomas del Mirador.

Al tomar la protesta al nombrado coordinador estatal Armando Ayala Robles (alcalde de Ensenada) y a quienes conforman la primera mesa directiva de este grupo político en Baja California, el ex subsecretario de Gobernación los exhortó a defender la 4ta. Transformación en Baja California y cumplir con los principios, valores y objetivos de servir a la población.

Sobre este evento protocolario, el ahora coordinador estatal Ayala Robles, resaltó que están comprometidos en hacer la gestoría para resolver las necesidades más apremiantes en las colonias, no solamente de Tijuana, si no de los demás municipios de nuestra entidad, a donde llevan despensas y servicios, con el apoyo de empresarios leales a la 4ta. Transformación.

Precisó también que la “Alianza Patriótica por la 4T”, es un proyecto nacido de la iniciativa del Lic. Ricardo Peralta Saucedo, quien fue subsecretario de Gobernación, y quien lo invitó a encabezar en Baja California este movimiento del que son agremiados líderes sociales y empresariales, convencidos en la lucha en defensa de los principios promulgados por el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Enfatizó en este mismo contexto, que quienes forman parte de esta alianza, “no solamente somos de las bases de Morena, sino que somos principalmente lopezobradoristas leales al proyecto de nación propuesto por nuestro líder nacional y presidente de México, que mantiene firme su convicción de que, por el bien de todos, primero los pobres”.

Recordó cuando el Lic. Peralta Saucedo le preguntó, hace algunos meses: “Armando, ¿qué te parece si impulsamos este movimiento en Baja California?”, y de inmediato acepté, porque estamos conscientes de que en las colonias necesitan y piden jornadas patrióticas para que, con el apoyo y coadyuvancia de empresarios, les llevemos despensas y servicios, algunas consultas médicas y jurídicas.

Pero sobre todo, dijo Ayala Robles (cuya presencia y participación es marginal a su investidura de Presidente Municipal de Ensenada), “…la importancia de que al pueblo le estemos informando bien, sobre las disposiciones y acciones que dan vida a la Cuarta Transformación de México, porque hay muchos medios que lo malinforman, como están los “Latinus”, los Loret de Mola, los Alazraki, que están mal informando a la población…”

En respuesta a la pregunta de si ¿la gente sí está convencida de la continuidad de la 4T?, el coordinador estatal de la Alianza Patriótica por la 4T en Baja California, respondió tajante: “…Sí, porque aquí a nadie se le cierra la puerta, no hubo acarreados en esta asamblea… la gente vino por su propia voluntad, aquí tomaron protesta quienes quieren por su voluntad formar parte de este movimiento, la Alianza Patriótica, aún cuando hubo insinuaciones en grupos de WhatsApp, de liderazgos que estaban invitando a la gente a no participar… les decían que nosotros no somos de Morena… que nosotros no somos de las bases de Morena… pero les hemos dicho que más que ser de las bases de Morena, somos lópezobradoristas, o sea que seguimos el ejemplo de nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y eso es lo que les dijimos hoy… por eso la gente ya se dio cuenta que este es un movimiento legítimo y real…”.

Entonces refirió que, como ha comprobado por su experiencia como alcalde reelecto de Ensenada, “…la gente está ávida de que vengamos a las colonias, para brindarles apoyos y los servicios que requieren… que son muchos… Como dice el Presidente de la República, la gente está despierta, cada vez más informada, entonces, como lo dice, es tonto el que piensa que el pueblo es tonto, la gente sabe y que estamos trabajando…”.

Sobre su desempeño como alcalde y el posicionamiento político que ha logrado, Ayala Robles dijo: “…me reconocen, saben que Armando Ayala anduvo en la campaña y estuvo participando en todo el Estado de Baja California… me reconocen, muchos de ellos… por eso es ésta respuesta que tuvimos hoy en esta asamblea… la gente, repito, está ávida de recibir estos apoyos… y con ganas de venir a escuchar una propuesta, de trabajar y realizar sus deseos de convivencia comunitaria y familiar… de esparcimiento…”.

Aclaró que no acudió como presidente municipal porteño: “…Estoy fungiendo como coordinador estatal de la Alianza Patriótica por la 4ta. Transformación en Baja California, que hoy presentó aquí Ricardo Peralta, quien es el coordinador nacional de este movimiento, en esa calidad vengo, en esa posición estoy aquí, porque el poco tiempo que yo tengo para descansar (en mi desempeño como alcalde de Ensenada) lo utilizo para participar y seguir haciendo patria, no nada más en mi municipio, que ya lo recorrí todo… sino hasta donde nos alcance el tiempo; si aquí en Tijuana, podemos atender peticiones, lo hacemos…”.

Ejemplificó al respecto, con la siguiente exposición: “…porque yo tengo ahorita más de 25 invitaciones a diferentes colonias, ¿eso qué quiere decir? que hace falta más atención por parte de las organizaciones para atender las causas justas de la población… y agradezco y reconozco el apoyo que nos está brindando la presidenta municipal de Tijuana, porque estamos trabajando con los Empresarios de la 4T y con los liderazgos de las colonias y nos han pedido muchas gestiones, en apoyo a la gente…”.

Comentó que “…a ella le platicamos de este proyecto y me dijo: Armando, Tijuana está abierta, hay que trabajar, yo te apoyo en lo que necesites, y me puso a disposición a su jefe de Reglamentos, para canalizar varias peticiones de los colonos y de comerciantes de la Avenida Revolución, así que un reconocimiento para nuestra presidenta municipal Monserrat Caballero Ramírez por su apoyo… que no salió como el anterior alcalde, que nos bloqueaba hasta para el cruce médico en la garita internacional, de urgencias médicas, pero ahora es completamente diferente…”.

Con firmeza citó que “…en la pasada administración (Arturo González Cruz) era puro bloqueo… y ahora tenemos todo el apoyo de la compañera Monserrat Caballero Ramírez, para las gestiones que tengamos que hacer en el Gobierno municipal de Tijuana, a solicitud de quienes confían en esta Alianza Patriótica que apoya a la gente…”.

Puntualizó que “…en mi caso, en Ensenada, yo trabajo todos los días… por cierto, estamos por presentar nuestro tercer primer informe de gobierno (contando los dos primeros años de su primer ejercicio y el primero de su reelección)… entonces, si el tiempo que me queda, yo lo puedo dedicar para ayudar a la gente y hacer algo por mi municipio y por mi estado, brindar atención a las peticiones que me hacen, con mucho gusto lo hago…”

En cuanto a si aspira a otro cargo público por elección, el jefe de la comuna porteña dijo: “…Estamos trabajando para hacer patria, si, en su momento, la gente considera que nosotros somos una buena opción para continuar la 4ta. Transformación, ya eso lo va a decir la gente… en base a los resultados, por el trabajo que estamos haciendo en la Presidencia Municipal de Ensenada… el juicio es al final… o sea, al final se le preguntará a la gente, en una encuesta, como lo hacen algunos medios, ¿oiga, cómo ve estos perfiles? Y la gente entonces va a responder, la gente nunca va a votar por alguien que no conoce, que no ha trabajado y atendido sus necesidades, entonces, allí está la oportunidad para todos los que quieren ser… ahora que la mesa está servida, por el partido Morena, pues entonces pónganse a trabajar en las colonias…”.

Por lo que respecta a la exoneración dada a su antecesor en la alcaldía de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, dijo: “…yo creo que es una decisión de las autoridades correspondientes en base a todo un proceso legal que llevó a cabo, en este caso, la Fiscalía del Estado y la federal, para llegar a esa resolución… a veces estos en estos asuntos, más que la afectación a la hacienda municipal, son políticos… yo no dudo que, en su momento, el alcalde Hirata haya atenido las mejores intenciones de sacar adelante el municipio, de pagar la nóminas, de atender las necesidades de la población, si no está uno al pendiente, también, de sus funcionarios, a veces lo hacen quedar mal a uno, es por eso que siempre hay que estar revisando los procedimientos en todas las áreas del gobierno y que la Sindicatura constantemente esté haciendo auditorías, es la forma en la que cual nosotros nos podemos librar de este tipo de situaciones… en toda la administración hay auditorías por parte de la Sindicatura, vamos a un fin resolviendo todas las inconsistencias que pueda haber… entonces, yo creo que con el alcalde Hirata fue más que todo un tema político, revanchismo y demás, y si esa fue la decisión de los jueces, pues yo la respeto…”.