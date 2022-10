Injusto que venezolanos sean expulsados de EU a TJ: Arzobispo

Tijuana, B.C.- Como una injusticia consideró el arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana las deportaciones que están sufriendo los migrantes venezolanos de Estrados Unidos a esta ciudad fronteriza debido al cambio de políticas migratorias para solicitar el asilo humanitario.

De acuerdo al gobierno de Joe Biden, México deberá aceptar a las personas de Venezuela que intentaron ingresar de manera irregular a su nación, con el fin de mantener un control migratorio en las fronteras.

Así, se estima que entre el jueves 13 y el viernes 14 de este mes, por lo menos 120 venezolanos después de pasar varios días en los centros de detención de Estados Unidos llegaron a Tijuana por la Garita de El Chaparral sin algún apoyo legal, mientras los albergues están a su máxima capacidad atendiendo a los mexicanos víctimas de desplazamientos, centroamericanos y haitianos.

El arzobispo Francisco Moreno Barrón señaló que la llega de los venezolanos agudizará la falta de apoyo y espacios para protegerlos en Tijuana, por lo que Estados Unidos debería enviar recursos económicos para atenderlos.

Me parece que en Estados Unidos sí se tienen los recursos, las facilidades materiales, para acoger a estas personas de una manera digna en un lugar, por decirlo de una forma, mientras se resuelve su situación, pero enviarlos a México creo que es una solución fácil para ellos (Estados Unidos) y no digna para nuestro México, porque aunque quisiéramos ofrecerles una mejor atención no tenemos los medios para hacerlo", declaró.