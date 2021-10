Iniciará vacunación contra la influenza

Tijuana, B.C.- La jornada de vacunación contra la influenza iniciará el tres de noviembre en Tijuana, Tecate y Rosarito, informó la jefa de la Jurisdicción de Número 2, Remedios Lozada Romero.



De acuerdo a la dependencia, hubo un aumento de 57% entre las personas que sufrieron la enfermedad, ya que pasaron de 44 a 69 en los dos últimos años.

Lozada Romero comentó que para la edición de la campaña de imnunización Anti-influenza los grupos prioritarios serán los antivacunas, menores y adultos mayores de 65 años, y mujeres embarazadas.



Dijo que con los primeros buscarán concientizarlos sobre los beneficios para la salud, sobre todo en esta temporada en la cual estarán presentes las infecciones de Covid-19, influenza y otras enfermedades respiratorias.

Las personas que acuden a los hospitales en estado de crítico son las que no se vacunaron

"No hay ningún motivo por el cual no se quieran vacunar. Esta es una situación mundial y se ha comprobado que las vacunas son seguras. Sería muy lamentable que se presenten casos complicados o personas que perdieran la vida por no vacunarse", alertó la jefa.



Asimismo, destacó que en la pandemia del coronavirus las personas que acuden a los hospitales en estado de salud crítico son las que no se vacunaron, quienes son intubadas con la posibilidad de que sobrevivan.



La campaña contra la influenza se llevará a cabo en todos los centros de salud de la región y finalizará 31 de marzo de 2022.