Se manifiestan en espera de la llegada de AMLO a inaugurar cuartel de la Guardia Nacional

Tijuana, BC.- Alrededor de 500 personas llegaron afuera de las instituciones del cuartel que será inaugurado para la Guardia Nacional en el bulevar 2000 en Tijuana.

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas apuntaron que quieren que el Presidente los voltee a ver y escuche, ya que no sienten un compromiso por parte de las autoridades del Estado en cuanto a búsqueda de desaparecidos se trata.

“Queremos que nos escuche, que ves la problemática que en realidad se está viviendo. Mi hijo Erick Carrillo lleva más d Eunice año desaparecido, el es ciudadano americano y desapareció aquí, y hasta el miembro no hay respuesta”. Dijo Eddy Carrillo Presidente de “Todos somos Erick Carrillo”.

Algunos ex servidores públicos se manifestaban diciendo que entregarán una memoria USB a Andrés Manuel López Obrador donde tienen pruebas de que fueron despedidos injustamente.

“Sufrimos de despido injustificado, no nos pagaban, a algunos los obligaron prácticamente a renunciar, no es justo, traemos una memoria donde están todas las pruebas para AMLO”, afirmó Manuel Valderrama ex servidor de la nación, quien dice está en representación de 60 ex trabajadores más.

Residentes de Paseos del Vergel con mantas y cartulinas dicen que exigen respuesta ya que desde el año 2019 sus viviendas se encuentran en peligro latente a consecuencia de un deslave.

“No es justo, tenemos desde 2019 con este problema, va protección civil y haga ahí, no hay respuesta, se pueden perder vidas si no hacen algo” “Señor presidente ayúdenos, sabemos que no todos son malos” gritaban algunos habitantes de Paseos del Vergel.

Padres con hijos que padecen cáncer infantil también se manifestaron con un listón color rosa y menores vestidos de doctores exigen les den atención adecuada.

“Esto será simbólico, necesitan hacernos caso, todos merecemos ser atendidos con calidad y de buena manera, nada de “Ya chole con el cáncer”, eran algunos de sus cantos.

Miembros de distintas bibliotecas de la ciudad también se reunieron con una carta que planean entregar al presidente de la República donde explican porqué la Biblioteca Benito Juárez no debe ser donada a la UABC y resaltan que no se le está tomando en cuenta al pueblo mexicano para tomar esa decisión.

“No se nos tomó en cuenta para esta decisión, tenemos derecho, con la biblioteca ayudábamos a mucha gente, nunca se nos avisó nada”, expresó J. Jesús Sánchez Torrez, trabajador de la biblioteca Benito Juárez.

Entre gritos, banderas, cartulinas y lonas esperan en Tijuana al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.