Inicia operaciones albergue para migrantes en Tijuana

Ingresaron las primeras personas al nuevo albergue para migrantes que prometió el gobierno federal en Tijuana, un grupo de ciudadanos de diferentes edades, incluyendo niños, de origen hondureño.

Durante meses se especuló sobre la ubicación del albergue, inclusive sobre su habilitación, pero ya entró en funcionamiento, en un galerón que operaba como maquiladora en el parque industrial de la colonia Presidentes por el Cerro Colorado.

Aunque ya está operando, todavía está siendo acondicionado, con trabajos de mantenimiento y la instalación de servicios por parte de los proveedores.

“Somos proveedores por ejemplo nosotros de Internet donde apoyamos todo sobre la comunidad para que podamos hacer las interconexiones para poder hacer los registros y demás” declaró en el lugar Miriam Lara de la empresa Red 7 Telecomunicaciones.

La información sobre la capacidad del albergue y su operación ha fluido a cuenta gotas, sólo se sabe que atenderán a mexicanos y extranjeros deportados o en proceso de asilo en Estados Unidos, para que puedan dormir y ponerse en contacto con sus familias.

“Va a operar perfectamente, no va a haber ningún problema, la Secretaría del Bienestar junto con el Gobierno del Estado vamos a organizar y vamos a operar ese albergue y ese es un compromiso del Presidente (Andrés Manuel López Obrador)” señaló brevemente el Gobernador del Estado, Jaime Bonilla, tras acudir a un informe de diputados federales.

Desde la parte de afuera del albergue, se pudo observar en el interior baños portátiles y equipamiento del ejército mexicano para brindar alimentos.

El refugio se ubica en un parque industrial, pero a unos metros hay una zona habitacional, donde los vecinos expresaron opiniones encontradas, unos no tienen problema mientras se mantenga en orden, pero otros no están de acuerdo porque creen que podría propiciar más inseguridad.

“Pues mientras mantengan el orden no hay problema, yo me imagino que las están ayudando a las personas que vienen de allá porque no hay otra opción” dijo Maximiliano García, residente de la zona, pero en contraste su vecina María Teresa García señaló “Porque si anda suelta esa gente aquí no sé qué va a pasar porque la verdad aquí Presidentes ya deben saber por las noticias cómo está de feo”.

Cabe señalar que el albergue de Tijuana es el segundo para migrantes operado por el gobierno federal en la frontera norte de México, además del de Ciudad Juárez, desde que se hicieron los acuerdos en materia migratoria con Estados Unidos en junio pasado.